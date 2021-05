Le pagelle di Muriel - Un killer d'area di rigore che trasforma in oro il 22° gol stagionale

Luis Muriel è da tempo che non è più una sorpresa in questa Atalanta ma anche nella partita contro il Benevento è stato lui a mettere lo zampino decisivo per tenere la barra dritta in direzione Champions League. Per La Gazzetta dello Sport mette a segno il 22° gol stagionale "pensato e firmato" mentre per Tuttosport è "il migliore per distacco". Il Corriere di Bergamo "Cicciobello" vede da vicino il mito Superpippo da eguagliare mentre per TMW con Gasperini è diventato un "killer d'area di rigore". Infine TuttoAtalanta "timbra il cartellino da vero bomber" ed è senza dubbio il migliore tra i giocatori scesi in campo.

I voti

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere di Bergamo: 7

TuttoAtalanta: 7,5