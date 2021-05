Le pagelle di Muriqi: corpo estraneo, spreca tutto e si incazza pure quando viene sostituito

Quasi tutte le migliori occasioni della Lazio capitano sui suoi piedi, ma le spreca in modo clamoroso. Ecco perché non gioca quasi mai: Vedat Muriqi è un "corpo estraneo" nella squadra di Simone Inzaghi, come scrive Tuttosport. "Non dà profondità, non vince un duello aereo, non tira ma passa al portiere". I voti sono ovviamente molto bassi, perché la prestazione contro il Parma è davvero un disastro. E come se non bastasse, "si incazza" pure quando SImone Inzaghi lo sostituisce: il tecnico gli aveva dato una chance importante in una partita tutt'altro che complicata (anche se i ducali hanno venduto cara la pelle), ma le risposte arrivate non sono state proprio confortanti..

Tuttomercatoweb.com 4,5

La Gazzetta dello Sport 4

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 4,5