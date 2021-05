Le pagelle di Nicola: conduce il Torino in un porto sicuro, decisivo il suo girone di ritorno

Il Torino è salvo. Una stagione difficilissima per i granata, ma il punto conquistato ieri nel recupero con la Lazio ha permesso ai granata di conquistare la salvezza con un turno di anticipo. Grande merito va sicuramente a Davide Nicola, che ha saputo condurre il Toro verso una salvezza che sembrava ormai insperata. La Gazzetta dello Sport celebra il tecnico granata con un 7 in pagella: "Ha centrato la missione, conducendo il Torino in porto sicuro. Il suo girone di ritorno è stato decisivo: 23 punti in 19 partite". Stesso voto da TMW: "Firma l’impresa salvando il Torino con una giornata di anticipo. Non era facile riordinare le idee dopo gli undici gol subiti contro Milan e Spezia ma la squadra con cuore, lotta e un pizzico di buona sorte riesce a raggiungere l’obiettivo".

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 6,5

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 6