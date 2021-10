Le pagelle di Osimhen: arma letale di Spalletti si conquista il coro dei top player

vedi letture

Victor Osimhen è uno dei motivi per cui il Napoli di Spalletti appare quasi inarrestabile. Anche nella vittoria per 3-0 contro il Legia in Europa League, il suo ingresso in campo è stato determinante e non solo per la rete del 2-0. La Gazzetta dello Sport scrive che è lui a far cambiare marcia al Napoli e inoltre è il "capocannoniere europeo". Per il Corriere dello Sport il suo modus operandi sta diventando un classico e una "fissa da vecchia schedina" e poi lo definisce "arma letale". Per Tuttosport ormai è "inarrestabile" e poi "con lui in campo il gol è assicurato. Il Mattino scrive che per questo Napoli è "irrinunciabile" mentre TuttoNapoli sottolinea come a suon di gol si sia già conquistato il coro "olè olè Victor" destinato a pochissimi negli ultimi anni. Infine TMW scrive che "entra e stravolge verso l'alto l'indice di pericolosità azzurro".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Il Mattino: 7

TuttoNapoli: 7,5