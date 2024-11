Le pagelle di Pedro - Re d'Europa, fa impazzare l'Olimpico. Clonatelo

vedi letture

Non solo in campionato, la Lazio di Baroni vola anche in Europa League: ieri sera i biancocelesti si sono imposti 2-1 con il Porto, conquistando il primo posto in solitaria in classifica a punteggio pieno. Protagonista della serata Pedro, autore del gol vittoria nel finale. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo, 7,5 il voto della rosea: "Un’altra perla da campione senza età. Il colpo vincente sui titoli di coda. Trequartista, ala e anche difensore. Suo il corner dell’1-0".

Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "Il popolo aspettava il nuovo re d’Europa. La storia si fa così, a 37 anni, correndo più di tutti fino al 94’. L’angolo del gol di Romagnoli, il gol che fa esplodere l’Olimpico. Ripresa a duemila. Ola dell’Olimpico". 7,5 anche da Tuttosport: "Se il calcio dovesse diventare materia universitaria, il professore c'è. Legge il cross di Isaksen come solo i fenomeni sanno fare: a 37 anni ha ancora tantissimo da dare alla sua Lazio".

Stesso voto da Il Messaggero: "Regala a un minuto dalla fine il gol della quarta vittoria in Europa alla Lazio. Sorprende la difesa, sbuca alle spalle dei centrali e la butta dentro. Apoteosi Lazio". Il portale specializzato Lalaziosiamo esalta lo spagnolo con un 9 in pagella: "Ma clonatelo, dai!ì Fate qualcosa, fatecelo ammirare per tanti anni ancora, trovate una formula per renderlo immortale. Una testa da far paura, così in forma non si era mai visto dal suo arriva. Pressa tutti, è indemoniato, un onore ammirarlo in queste condizioni per anni e anni ancora. Campione inside, stop e tiro immediato, rende magica la notte all'Olimpico. Che Dio lo benedica!"

Voto 7 invece nelle pagelle di TMW: "Fa un po' di fatica a trovare spazi sulla trequarti ma trascina i compagni con la solita personalità. Pressa e corre come un ragazzino, condizione fisica incredibile e il guizzo del campione al 92' che fa impazzire l'Olimpico".

