Le pagelle di Pereyra: pericolo continuo, semina il panico nella difesa del Genoa

Non segna, ma è determinante per l'Udinese. La Gazzetta dello Sport celebra la prestazione del Tucu Pereyra con un 7 in pagella: "Si conquista il rigore. Pericolo continuo in avanti. Gioco di prestigio quando per due volte salta metà difesa rossoblù". Stesso voto da Tuttosport: "Si prende il rigore dell'1-1 ed è il giocatore più vivace, seminando il panico. Segna anche un gol annullato dal VAR per fuorigioco di Llorente".

TMW - 6,5

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 7