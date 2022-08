Le pagelle di Pioli: cambi coraggiosi, scelte iniziali non all'altezza delle aspettative

La corsa del Milan, che continuava dalla passata stagione, viene fermata dall'Atalanta: finisce 1-1 il primo big match di questa serie A. Rossoneri a due volti quelli visti a Bergamo, per La Gazzetta dello Sport l'allenatore rossonero merita 6,5 in pagella: "L'Atalanta gli fa gol alla prima occasione ma il Milan reagisce e quasi la vince: bel segnale. Pregi: Maignan spettatore e i cambi, pure coraggiosi". Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport: "Deve ricorrere ai cambi per cambiare l’inerzia della partita".

Stesso voto da Tuttosport: "I cambi rivelano come le scelte iniziali non si siano confermate all'altezza delle aspettative. Milan troppo monocorde nella costruzione del gioco e ancora una volta distratto dietro".

Voto 6 anche nelle pagelle di TMW: "Dopo il successo contro l’Udinese, trova un pareggio fuori casa contro l’Atalanta che va sempre ben accolto. La sua squadra parte forte poi subisce un gol in seguito ad un’ingenuità. Nella ripresa, complici anche i cambi, sono diverse le occasioni per un pareggio meritato".

