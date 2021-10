Le pagelle di Pioli: gestisce bene le emergenze e cambia la partita con i cambi

Il ribaltone con cui il Milan batte l'Hellas Verona porta anche la firma di Stefano Pioli, bravo a usare i correttivi giusti per cambiare completamente l'andamento della partita dopo tanti errori prima. Lo scriviamo noi di TMW, voto 7 in pagella, proprio come il Corriere dello Sport: "Vince una gara pazza grazie ai cambi". Mezzo punto in meno da La Gazzetta dello Sport: "Un anno fa era in testa con 20 punti, oggi ha due punti in più con una marea di emergenze da gestire: lo ha fatto anche ieri". Per Tuttosport l'allenatore rossonero è semplicemente uno stratega".

I VOTI DI PIOLI

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7