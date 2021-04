Le pagelle di Quagliarella - Decisivo è dire poco. E anche per quest'anno son già 11 gol in A

vedi letture

Scalda i guanti di Cordaz nel primo tempo, poi lo punisce al volo su magico assist di Gabbiadini nella ripresa decidendo la partita dello Scida. Fabio Quagliarella ci prende gusto e sfiora pure la doppietta, ma il portiere del Crotone stavolta gli dice no. Poco male, perché la sua Sampdoria alla fine porta a casa i tre punti e supera in classifica addirittura l'Hellas di Juric al nono posto. "Rimasto fuori col Verona, torna con la solita generosità. Il riposo gli ha fatto bene, ok l'intesa con Gabbiadini", è il commento odierno de La Gazzetta dello Sport accanto al 7 in pagella (l'ennesimo) del bomber blucerchiato. Anche in questo campionato, a 38 anni suonati, le reti firmate Fabio Quagliarella sono così già ben 11. Decisivo? È dire poco...

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

SampdoriaNews.net: 7