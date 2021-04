Le pagelle di Rabiot: simbolo di un centrocampo senza senso. Intervento da pallavolo

vedi letture

Difficile scegliere il peggiore della Juventus nell’1-1 contro la Fiorentina, ma Adrien Rabiot è sicuramente in corsa. Il suo intervento porta al rigore per i viola, in generale la sua prova non trova consensi nei giudizi sui giornali di oggi. Il voto più basso è il 4,5 del Corriere dello Sport: “Fra le sue colpe anche l’intervento stile pallavolo che porta al rigore”. Si sale a 5 per Tuttosport: “Prima e dopo il pasticcio, un lento girovagare senza meta”. Duro il giudizio de La Gazzetta dello Sport: “È il simbolo di un centrocampo che non ha mai trovato un vero senso”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

TuttoJuve: 5