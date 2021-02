Le pagelle di Rovella: movimenti sapienti e tocchi veloci, è un predestinato

Nicolò Rovella è "Un predestinato", secondo La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 7 in pagella dopo la prestazione positiva di cui s'è reso autore contro il Torino. "Movimenti sapienti e tocchi veloci" gli valgono la palma di MVP secondo la Rosea. Per noi di TMW, così come per il Corriere dello Sport e Tuttosport, il centrocampista che in estate passerà alla Juventus guadagna la sufficienza: "Blocca Mandragora e trova anche il tempo per qualche apertura ariosa".

I VOTI DI ROVELLA

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6