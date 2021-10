Le pagelle di Sarri - Morbida e senza cattiveria: mai vista una Lazio così brutta dopo derby vinto

"Non può essere la sua Lazio. Stanca? Forse, ma l'architettura sarriana non è pervenuta". La Gazzetta dello Sport si pone questo interrogativo dopo il black out totale della Lazio di Maurizio Sarri al Dall'Ara di Bologna. "Troppo morbida, senza cattiveria: Lazio sparita. Mai vista così brutta subito dopo un derby vinto. Non bastano l'orario anticipato e la stanchezza mentale come alibi", rincara la dose il Corriere dello Sport. Lo 0-3, soprattutto per come è maturato questo risultato, non è d'altronde ammissibile, anche se Tuttosport non fa drammi e ricorda: "Ovviamente non è la vera Lazio". La bocciatura per il tecnico biancoceleste, in ogni caso, questa mattina è unanime.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

LaLazioSiamoNoi: 5