Le pagelle di Sergio Conceicao: le dà e le prende, ma ottiene una vittoria fondamentale

vedi letture

Importantissima vittoria per il Milan che a San Siro ha superato il Girona per 1-0, con gol di Rafael Leao, nella settima giornata della League Phase di Champions League. Ora i rossoneri sono sesti in classifica e settimana prossima si giocheranno a Zagabria contro la Dinamo di Fabio Cannavaro la conferma di un posto tra le prime otto che vorrebbe dire ottavi di finale assicurati. Promosso a pieni voti il tecnico rossonero Sergio Conceicao, voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Prima vittoria in Champions con il Milan. E prima volta nella sua gestione senza subire reti. Gli ottavi ora sono a un passo". Mezzo voto in meno da Tuttosport: "Vince la prima in Champions sulla panchina del Milan".

Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Arriva la prima vittoria in Champions sulla panchina del Diavolo. Successo fondamentale: il Milan è ad un passo dagli ottavi diretti". Voto 6 dal portale specializzato MilanNews: "Il Girona non è che sia questo squadrone, ma il suo Milan concede tanto anche agli spagnoli. La sua squadra è anche molto sprecona, se si pensano alle due occasioni di Theo Hernandez, e necessita di una prima punta vera". Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "Le dà e le prende. Anche da un Girona che non è proprio tra le corazzate di questa Champions League".

Le pagelle di Sergio Conceicao

TuttoMercatoWeb.com: 6

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

MilanNews: 6