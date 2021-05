Le pagelle di Shomurodov: sempre sul pezzo, l'anno prossimo può esplodere definitivamente

L'uomo-partita di Cagliari-Genoa è senza dubbi Eldor Shomurodov, autore della rete decisiva, la sua ottava in Serie A. Per La Gazzetta dello Sport merita un 6,5 in pagella, mezzo punto in meno rispetto a noi di TMW e ancora mezzo in più per Il Secolo XIX che lo premia con un 7,5: "Prima punta mobile, l'intesa con Pandev è ottima. L'anno prossimo può esplodere definitivamente". Per il Corriere dello Sport merita 7, così come per Tuttosport: "Segna il gol vincente, Cragno gli nega il raddoppio. Sempre sul pezzo".

I VOTI DI SHOMURODOV

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Il Secolo XIX: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7