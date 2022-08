Le pagelle di Spalletti: ora fa il pompiere, ma il suo è un calcio che riempie gli occhi

Nove gol in due partite per il Napoli di Spalletti, che dopo le 5 reti al Bentegodi contro il Verona, ha liquidato il Monza al Maradona con un netto 4-0. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico toscano è da 7 in pagella: "Ora fa il pompiere. Ma il suo Napoli ha già innestato bene i primi due rinforzi e in mezzo gira che è una bellezza". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "È un calcio (il suo) che riempie gli occhi e finisce per lasciare andare il «Maradona» a qualcosa che sa di sogno".

Stesso voto su Tuttosport: "Il Napoli è già in una condizione sfavillante. Gestisce i cambi in maniera egregia". Voto 8 invece nelle pagelle di TMW: "Confermato l'undici che ha schiantato l'Hellas Verona nella prima giornata. E il risultato è il medesimo. Vittoria e prestazione impressionante sul piano della qualità. Kvaratskhelia mostruoso per tutto il tempo che rimane in campo. Zielinski e Lobotka fanno girare la squadra come meglio non si potrebbe. Monza schiantato sotto tutti i punti di vista. Domenica prossima nel match contro la Fiorentina il primo banco di prova di maggior difficoltà: servirà per capire se sono solo sogni o solide realtà".

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7