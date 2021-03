Le pagelle di Szczesny: fregato dalla barriera, ma lui arriva molle sulla punizione

Incolpevole, ovviamente, sul rigore di Sergio Oliveira, anche Wojciech Szczesny mette in qualche modo la firma sull’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Il 2-2 arriva infatti sulla punizione di Sergio Oliveira, complice la barriera che si apre e lascia passare il tiro. Voto 5,5 per il Corsport, si scende a 5 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport (“Bene tutto fino alla punizione di Oliveira. La barriera si sposta, lui arriva molle”) e di Tuttosport (“Super in avvio, fregato dalla barriera e un po’ in ritardo sulla punizione”)

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

Repubblica: 6,5

TuttoJuve: 6