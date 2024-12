Le pagelle di Thiago Motta - Tante assenze, un azzardo mettere un esordiente nel finale

Secondo pareggio consecutivo per la Juventus, che dopo lo 0-0 con il Milan, si è fatta fermare anche dal Lecce, con Rebic che ha firmato il gol del pari in pieno recupero. Bocciato dai quotidiani il tecnico dei bianconeri Thiago Motta, voto 5,5 da La Gazzetta dello Sport: "Resta l’alibi delle tante assenze, ma la Juve aveva in mano la gara e doveva chiuderla. Forse un po’ azzardato mettere un esordiente nel finale". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: " Juve in emergenza e Juve sfortunata con due pali in sedici minuti. Comanda il gioco, va in vantaggio ma arriva la beffa finale. Terzo pari di fila in una settimana e il Napoli si allontana".

Voto 6 anche da Tuttosport: "Pregustava già i tre punti pesanti, in totale emergenza. Invece…". 5 invece il voto che troviamo nelle pagelle targate TMW: "La sua Juventus gioca anche bene, a tratti benissimo, ma il risultato del Via del Mare è l'ennesimo mezzo passo falso della stagione. Le assenze pesano, la sfortuna (due pali) anche, ma dietro da quando si è fatto male Bremer qualcosa non va e lui deve correggerlo. Inserisce Rouhi ed è lui che si perde Rebic sull'1-1".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera 6