Le pagelle di Tomori: veterano da ultimo arrivato. Una disattenzione, poi non sbaglia

“Anche se è l’ultimo arrivato diventa il più autoritario del pacchetto centrale”. Così La Gazzetta dello Sport analizza la situazione di Fikayo Tomori, difensore del Milan, schierato ieri al fianco di Gabbia. L’ex Chelsea, nella sconfitta contro il Milan, ha offerto una prova positiva. Anche se il 6,5 della rosea (condiviso da noi e non soltanto) è comunque il voto più alto. Si scende a 6 sulle pagine del Corriere dello Sport: “Una sola disattenzione in tutto il primo tempo, per sua fortuna Donnarumma risolve il problema. Poi non commette errori”. Stesso voto per Tuttosport: “Al 16’ è sorpreso. Poi prende le misure e si riscatta”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Repubblica: 6

MilanNews: 6,5