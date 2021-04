Le pagelle di Verde: sembrava Parola nella foto Panini. Un gol da cineteca

Un gol clamoroso che per poco non ferma la Lazio. Lo segna Daniele Verde, attaccante dello Spezia. Premiato con voti alti da tutti i quotidiani. “Sembrava Parola - scrive il Corriere dello Sport - nella foto iconica delle figurine Panini”. Per La Gazzetta dello Sport “Un gol così va dritto nella cineteca delle cose più belle di questo campionato”. Mentre Tuttosport scrive: “Mezzo voto in più per un gesto non comune”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7