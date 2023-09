Le pagelle di Vlahovic: 4 presenze, 4 reti. E se fosse stato sacrificato sull'altare del bilancio?

vedi letture

Doppietta decisiva per Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus è stato il protagonista del successo casalingo per 3-1 contro la Lazio. "Due gol bellissimi, da centravanti vero - scrive la Gazzetta dello Sport -. Uno d’anticipo in tap-in in area, l’altro costruito con velocità, potenza e senso della posizione. E sono quattro centri: la carica di cui aveva bisogno. Sarebbe stato un peccato lasciar andare uno così, no?". "E se fosse stato sa-crificato sull’altare del bilancio durante il mercato? È la domanda retorica che i tifosi bianconeri non vogliono nemmeno più porsi: Dusan c’è e sta esaltando la Juventus in questo inizio di stagione, con quattro reti in altrettante partite. Tirato a lucido, concentrato e senza pubalgia: così è devastante". Questo il commento di TMW: "Quattro presenze, altrettante reti. Il serbo dà sfoggio delle sue abilità balistiche e tecniche. Due reti una più bella dell'altra, in area è dominante. Era tra i sacrificabili sull'altare del bilancio, la sua permanenza si sta rivelando provvidenziale".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 8

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Bianconeranews.it: 8