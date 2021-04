Le pagelle di Zapata: due gol per stendere i viola. Ne sbaglia altre in modo incredibile

vedi letture

Un primo tempo da one man show al Franchi. È quello di Duvan Zapata, ieri autore di una doppietta nel 3-2 dell’Atalanta sulla Fiorentina, deciso in realtà dal rigore di Ilicic nella ripresa. Tuttosport premia il centravanti colombiano col 7,5 in pagella: “Due reti per mettere a terra la Fiorentina. Diciassette gol in stagione e tanta qualità”. Più parco il giudizio de La Gazzetta dello Sport: “Potenza straripante e puntualità. E pensare che potrebbe farne altri due”. In sintonia col quotidiano diretto da Barigelli anche il Corsport: “Doppietta e altre occasioni sparse, ma sbagliate in modo incredibile”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8