Le pagelle di Zapata - Il gol non arriva, solo una questione di tempo? Non gradisce il cambio

Il suo unico gol con la maglia del Torino è quello realizzato alla Roma più di due mesi fa. Duvan Zapata avrebbe dovuto risolvere i problemi offensivi della squadra di Juric ma non riesce ancora a essere determinante, nonostante il suo impegno sia indiscutibile. Anche a Bologna è stata "una partita troppo sottotono per il riferimento offensivo dei granata. Una serata da dimenticare", scrive TMW, che sottolinea anche come manchino i suoi gol.

Per La Gazzetta dello Sport, invece, è solo una questione di tempo, perché i segnali incoraggianti ci sono: "Qualche recupero, crede nel pallone che diventerà gol (poi annullato). Non è ancora il Duvan che conosciamo ma manca poco". Tuttosport invece è meno ottimista: "II fatto di non trovare il gol lo sta penalizzando più del dovuto. I difensori su di lui raddoppiano sempre la marcatura, non riesce a sfondare, Juric lo cambia e lui non gradisce".

Tuttomercatoweb.com 5

La Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 5,5