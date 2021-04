Le pagelle di Zappacosta: indomito, incontenibile, faro del Genoa. Una spanna sopra tutti

Partecipa ai gol, quasi ne sfiora uno personale e trascina il Genoa sulla fascia fino alla vittoria contro lo Spezia. Davide Zappacosta è tra i migliori in campo della sfida andata in scena ieri alle 15, per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 7,5 in pagella: "Un spanna sopra tutti. A sinistra è incontenibile". Stesso voto da Tuttosport: "E' lui il faro di questo Genoa". Arriva un 7,5 anche dal Secolo XIX: "Indomito, quando parte crea pericoli".

I VOTI DI ZAPPACOSTA

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

Secolo XIX: 7,5