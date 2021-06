Le pagelle di Mancini - L'Italia vince, l'Italia sogna. E al ct non piacciono i biscotti

"L'Italia è bella. L'Italia vince. L'Italia è prima. L'Italia sogna". Raccontiamo così su TMW l'ennesima grande prestazione azzurra, con Roberto Mancini in regia. "Al ct non piacciono i biscotti", scrive la Gazzetta dello Sport spiegando come dal 1' al 90' si sia vista un'Italia vogliosa di vincere la partita nonostante la qualificazione già in tasca. Per il Corriere dello Sport è "geniale come i suoi colpi di tacco", col record di Pozzo di 30 risultati utili consecutivi che è solo una logica conseguenza di un'Italia che merita solo applausi.

Le pagelle di Mancini

TMW - 8

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 8

la Repubblica - 7

Corriere della Sera - 7