Le pagelle di Mancini: la sua Italia andrà studiata. Perché è una squadra da sogno

Ventinove risultati utili consecutivi. Decimo successo consecutivo senza subire gol. Una striscia straordinaria, quella dell'Italia di Roberto Mancini che ieri sera contro la Svizzera ha dato l'ennesima dimostrazione di forza degli ultimi mesi. "Testa bassa e pedalare, con un sogno in mente", scriviamo su TMW rispettando in pieno la filosofia impartita dal ct al gruppo azzurro. Per la Gazzetta "la sua Italia andrà studiata", per il Corriere dello Sport è una squadra "da sogno" che arriva a 965 minuti di imbattibilità. Per la Repubblica non ci sono incantesimi: "è il frutto di un'idea chiara, che funziona meravigliosamente".

Le pagelle di Mancini

TMW - 8

La Gazzetta dello Sport - 7.5

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 7.5

la Repubblica - 7.5

Corriere della Sera - 7.5