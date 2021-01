Le pagelle di Muriel - Non segna ma domina. E quel doppio dribbling è una goduria

Il solito Luis Muriel. Quello che diverte e che con le sue giocate sblocca situazioni e scardina difese. "Stavolta non segna ma diventa dominante e fa reparto da solo", scriviamo su TMW. Per la Gazzetta dello Sport, "il doppio dribbling prima dell'assist a Malinovskyi è una goduria", ma in generale sono tanti gli spunti tecnici positivi avuti dal colombiano durante il successo per 3-2 con la Lazio. Una conferma importante, anche alla luce dell'addio recente del Papu Gomez.

Le pagelle di Muriel

TMW 7

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 7

la Repubblica 7

Corriere della Sera 6,5