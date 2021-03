Le pagelle di Muriqi: rigore sconcertante, sprecato il bonus di Inzaghi

vedi letture

Vedat Muriqi continua a essere un oggetto misterioso nell'annata della Lazio. Perché ieri contro il Bayern, nel bonus concesso da Inzaghi, praticamente non incide mai. Tocca pochissimi palloni e, in più, ha sulla coscienza il vantaggio dei bavaresi. "Rigore sconcertante" è il commento della Gazzetta dello Sport che gli appioppa un 4 in pagella. La buona volontà non basta, sebbene cerchi a fare da sponda e far salire la squadra.

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5