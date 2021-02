Le pagelle di Musacchio: si perde Marin, ma è redivivo in Serie A dopo molto tempo

Prima da titolare dopo molto tempo per Mateo Musacchio, finito ai margini con il Milan e trasferitosi a gennaio alla Lazio, dopo avere sfiorato il Parma. Perde Marin all'inizio del secondo tempo - poteva costare caro - ma prova anche a prendersi qualche licenza in attacco, senza grossa fortuna. Sufficienza stiracchiata dai quotidiani, 5,5 da TMW. Ha ancora un po' di ruggine addosso, è anche normale perché - come spiega il Corriere dello Sport - è redivivo in Serie A.

TMW - 5,5

Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 6