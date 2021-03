Le pagelle di Spinazzola: si mangia Cicinho, altra vita rispetto all'Emerson di Parma

Potrebbe esserci un cambio di gerarchie per la Nazionale Italiana sulla sinistra. Perché Leonardo Spinazzola in un tempo spazza via Cicinho, contro la Bulgaria. Come spiega La Gazzetta dello Sport oggi è lui il legittimo titolare sulla sinistra. Non è una partita solo di quantità, ma anche di qualità, visto che nel secondo tempo dà il via al gol del raddoppio, poi rifinito dallo scambio fra Verratti e Insigne in area. Nella prima frazione è però l'unica freccia all'arco di Roberto Mancini. Ed è possibile che ora sia il titolare rispetto a un Emerson apparso troppo timido al Tardini contro l'Irlanda del Nord.

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5