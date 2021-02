Le pagelle di Stroppa: cambia la difesa, non il risultato. Non aveva piano B

Come spiega Il Corriere dello Sport Giovanni Stroppa può solo controllare la palizzata, senza un vero e proprio piano B. È quello che fa, partendo con una difesa diversa dal normale, a quattro invece che a tre. Lascia però troppo spazio agli attaccanti della Juventus che, dalla mezz'ora in poi, incominciano a montare tanto da sovrastare i suoi. Le due giocate di Ronaldo cambiano il match ed è anche ovvio che non siano queste le partite da vincere per cercare la salvezza. Da rivedere la gestione dei cambi.

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5