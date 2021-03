Le pagelle di Tonali: giornata in chiaroscuro, Pioli cerca di lodarlo a gran voce

vedi letture

Giornata in chiaroscuro per Sandro Tonali, centrocampista del Milan che trova una maglia da titolare, ma con Bennacer che sembra pronto a rientrare nell'undici di partenza. In mezzo al campo fa molta fatica perché la qualità della Fiorentina dà qualche grattacapo, cresce ma non è quello che i rossoneri vorrebbero vedere in futuro. Tuttosport sottolinea come Pioli voglia lodarlo a gran voce, ma lui sembra avere il freno a mano tirato. Voti tra il 5 e il 6, perché un po' di solidità la regala.

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 6