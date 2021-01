Le pagelle di Tonali: non trova tempi, modi e coordinate. Il rosso è solo una conseguenza

Serataccia, per Sandro Tonali. Il rosso con cui lascia i suoi in 10 è solo la punta dell'iceberg, visto che i minuti prima non erano stati proprio entusiasmanti. La Gazzetta sottolinea come non trovi coordinate, rotta, tempi e modi e come il rosso sia solo una conseguenza di tutto ciò. Appare teso e viene spesso ripreso dal suo allenatore, i cui urlacci prima del rosso si erano sentiti fino ad Avellino, ironizza il Corriere della Sera.

Le pagelle di Tonali

TMW 4

Gazzetta dello Sport 4

Corriere dello Sport 4

Tuttosport 4,5

la Repubblica 4

Corriere della Sera 4,5