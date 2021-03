Le pagelle di Zappacosta: è un ex che non delude, costringe Karsdorp alla difensiva

In alcune circostanze Davide Zappacosta sembra tornato al meglio. Così anche sulla sinistra non delude, sebbene solitamente venga utilizzato sulla destra. Ha vivacità, accompagna le azioni offensive e dà qualche grattacapo all'olandese Karsdorp, risultando uno dei migliori della sua squadra. La prestazione è sufficiente, però non ha quel qualcosa in più nonostante i buoni affondi.

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6