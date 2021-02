Le probabili formazioni di Roma-Milan: più Tomori che Romagnoli, Spinazzola a sinistra

vedi letture

Di seguito le ultime su Roma-Milan, raccolte dai nostri inviati:

▪ Roma-Milan - Domenica, ore 20.45, Stadio Olimpico

▪ Arbitra Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata

▪ Classifica: Roma 44 punti, Milan 49 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL MILAN - Torna Kjaer in difesa, con Tomori in vantaggio nel ballottaggio con Romagnoli, mentre Tonali affiancherà Kessie a centrocampo. In attacco Rebic riprende la posizione come trequartista a sinistra, mentre Saelemaekers andrà a destra e Calhanoglu dovrebbe essere ancora una volta il fantasista. Punta titolare Ibrahimovic dopo che in Europa League ha giocato Leao come riferimento in attacco. Saranno ancora assenti per infortunio Bennacer e Mandzukic, il cui rientro non è nemmeno così vicino.

COME ARRIVA LA ROMA - Torna Kumbulla. Insieme a Dzeko, non recuperano invece Ibanez e Smalling. Le scelte di mister Fonseca sembrano così ancora quasi obbligate con Pau Lopez in porta e la linea dei tre centrali composta da Mancini, Cristante e Juan Jesus con Spinazzola sulla fascia sinistra e Karsdorp a destra. In regia tornano Villar e Veretout, mentre sulla trequarti spazio a Mkhitaryan e Pellegrini. In attacco conferma per Borja Mayoral.

ROMA-MILAN - Domenica, ore 20.45, Stadio Olimpico

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Jesus/Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Allenatore: Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori (Romagnoli), Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli.