Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

La storia di Paulo Fonseca e della Roma è destinata a finire, e non nel migliore dei modi. Complice la disfatta europea a Manchester e un finale di stagione che non si prospetta idilliaco, anche se l'esonero dell'allenatore non è imminente perché mancherebbe un'alternativa, è ormai solo questione di tempo e le strade si divideranno. Come spiega il Corriere dello Sport comunque, il tecnico portoghese ha molte richieste. Dalla Premier, dal suo Paese e anche dall'Italia, dove la Fiorentina ha pensato a lui per il dopo Iachini.

Rodrigo de Paul ha una nuova pretendente. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan si è mosso per il centrocampista dell'Udinese, valutato ben 40 milioni dalla società bianconera. Maldini e Massara puntano ad abbassare tale cifra tramite qualche giovane promettente, come Hauge, Pobega o Brescianini.

Sarà bagarre? I vertici dell’Udinese hanno preso atto dell’interesse del Milan per il calciatore argentino, ma si sono riservati di dare una risposta più avanti. Anche perché De Paul piace molto anche ad altri club, tra cui Juventus e Inter, per cui potrebbe partire la bagarre ben presto.

Arkadiusz Milik con la Roma aveva anche fatto le visite mediche, al termine della scorsa estate, ma poi l'affare è saltato perché il calciatore non ha trovato un accordo sulle pendenze col Napoli. E adesso il suo nome è tornato di moda dalle parti di Trigoria, pronta ad accogliere Maurizio Sarri a fine stagione. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

L'assist, l'alternativa, il preferito. I due hanno avuto un forte legame in azzurro e l'eventuale approdo dell'allenatore di Figline Valdarno in giallorosso riaprirebbe la pista che porta al polacco. L'alternativa in attacco resta Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, ma con Sarri stavolta Milik potrebbe arrivare per davvero, stavolta dall'Olympique Marsiglia. Un tentativo sarà fatto.

In casa Roma Paulo Fonseca potrebbe non essere l'unico a pagare per una stagione al di sotto delle aspettative. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la rivoluzione dei Friedkin non si dovrebbe infatti arrestare solo al tecnico: anche lo staff sanitario è infatti nel mirino e gli infortuni di Veretout, Pau Loper e Spinazzola fanno riflettere. In discussione i metodi di preparazione, con la nuova proprietà che, dopo le 38 lesioni muscolari in questa stagione, vuole correre ai ripari tagliando i ponti con il passato.

Anche quest'anno Federico Dimarco ha dimostrato di essere uno dei migliori esterni mancini del campionato e l'Hellas Verona sta ragionando sul suo riscatto dall'Inter. Nell'accordo tra i club c'è un diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni, ma i nerazzurri vantano il 50% sulla futura rivendita. Per questo è possibile che le parti trovino un accordo per un ritorno a Milano. Il giocatore si dice pronto alla sfida Conte, che di par suo è stuzzicato dall'idea. A fine campionato le due società ne parleranno, scrive La Gazzetta dello Sport.

Il Genoa nel girone di ritorno ha corso parecchio e lo deve soprattutto alle grandi prestazioni dei calciatori che ha in prestito da altri club: Davide Zappacosta, Gianluca Scamacca e Kevin Strootman. Secondo La Gazzetta dello Sport per i due italiani il Grifone sta pensando di chiedere il rinnovo del prestito rispettivamente a Chelsea e Sassuolo, mentre il centrocampista olandese andrà via a causa del suo esoso ingaggio da quasi 5 milioni netti a stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

ANCHE IL MANCHESTER CITY IN CORSA PER HAALAND, SERVIRA’ LA CESSIONE DI STERLING.

Anche il Manchester City su Erling Haaland. Secondo quanto riportato da Football Insider infatti, i Citizens sono pronti a vendere Raheem Sterling: con i soldi ricavati dalla cessione dell'inglese partirà l'assalto alla stella del Dortmund.