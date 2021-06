Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 giugno

LAZIO, È FATTA PER HYSAJ DAL NAPOLI. INTER, AVVIATI I CONTATTI CON L’ENTOURAGE DI KOSTIC. ROMA, IN STAND-BY LA TRATTATIVA PER XHAKA. JUVENTUS, RAMSEY AI SALUTI: POSSIBILE RITORNO ALL’ARSENAL. FIORENTINA, ORE DECISIVE PER IL RINNOVO DI RIBERY.

Tra poco più di due settimane il contratto che lega Elseid Hysaj al Napoli scadrà e non sarà rinnovato, pertanto il difensore albanese lascerà il club nel quale milita dal 2015. Il suo futuro è alla Lazio, La Gazzetta dello Sport lo dà per certo. L'affare è praticamente fatto, chiaramente a parametro zero, con un ingaggio che oscilla tra 1,5 e 2 milioni di euro, in linea con quanto percepisce in azzurro (1,6).

Un fedelissimo di Sarri. Maurizio Sarri, dunque, è pronto a riabbracciare un suo fedelissimo, avuto alle sue dipende ad Empoli e proprio a Napoli. La Lazio aveva cercato Hysaj già prima di mettere sotto contratto l'allenatore di Figline Valdarno, poi dal suo arrivo in panchina l'affare ha subito una forte accelerato. Il tecnico ha dato subito il suo benestare e lo avrà nuovamente a sua disposizione a partire dal mese di luglio.

Sempre aperta in casa Inter la questione legata all'esterno. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, qualcosa starebbe iniziando a muoversi attorno a Filip Kostic. Il club nerazzurro, in attesa delle carte per avanzare un'offerta all’Eintracht, avrebbe iniziato i colloqui con l’entourage del giocatore. Si preannuncia un testa a testa con Emerson Palmieri per la fascia.

Situazione in divenire per quanto riguarda l’arrivo nella Capitale di Granit Xhaka. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la trattativa fra l'Arsenal e la Roma sarebbe momentaneamente interrotta. A frenare il tutto sarebbe la troppa distanza fra domanda e offerta con Tiago Pinto che avrebbe deciso di non rilanciare dopo che i Gunners hanno rifiutato i 14 milioni.

L'avventura di Aaron Ramsey con la maglia della Juventus sembra essere ormai giunta ai titoli di coda. Il club bianconero - si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport - sta cercando una nuova sistemazione per il gallese, che ha un buon numero di estimatori in Premier League. Si parla di un possibile ritorno all'Arsenal, ma anche West Ham e Crystal Palace hanno effettuato un sondaggio.

Sono ore decisive per il rinnovo di Frank Ribery. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, dopo il colloquio con Gattuso potrebbe essere attesa per oggi la decisione del tecnico della Fiorentina. In caso di conferma, l’attaccante francese dovrebbe prolungare il rinnovo con un ingaggio ribassato, che non rappresenta un impedimento, e un ruolo da leader "part-time".

MARCELO PUO’ RESTARE AL REAL MADRID, MA L’INGHILTERRA LO CHIAMA. BARCELLONA, IL FUTURO DI MESSI DOPO LA COPA AMERICA. JAMES RODRIGUEZ CHIUDE AL RITORNO AL REAL. DE GEA, INCERTA LA PERMANENZA AL MANCHESTER UNITED.

Il futuro di Marcelo potrebbe ancora essere a Madrid, nonostante negli ultimi anni sia finito ai margini. Il ritorno di Carlo Ancelotti nella capitale spagnola potrebbe convincere il brasiliano a restare al Real, nonostante il contratto in scadenza nel 2022 e qualche offerta dall'estero. Nello specifico, il Daily Mirror racconta di un forte interesse dall'Inghilterra, di Everton e Leeds: le due squadre inglesi si sarebbero già fatte vive con il brasiliano, e soprattutto l'Everton lo starebbe tentando.

Come riporta Mundo Deportivo, al termine della Copa America sarà stabilito il futuro di Lionel Messi nel Barcellona. Già vicino all'addio un anno fa, il talento argentino oggi sembra viaggiare su una direzione leggermente diversa visto che dal club catalano sono convinti che l'avventura andrà avanti. In ogni caso, al Barca, sanno che difficilmente Messi potrà rimanere da calciatore fino oltre il 2023, ideale deadline del rapporto contrattuale. In futuro, però, la Pulce potrebbe rimanere nell'universo Barcellona, magari in veste di ambasciatore.

James Rodriguez e Carlo Ancelotti, non ci sarà reunion. Lo spiega il calciatore colombiano che, come riporta AS, chiude ad un ritorno a Madrid, nonostante l'arrivo al Real del suo mentore Ancelotti, che lo ha avuto nella sua prima avventura nella capitale spagnola e lo ha allenatore anche al Bayern Monaco e a Liverpool, dopo averlo corteggiato a lungo da allenatore del Napoli: "Tornare a Madrid con Ancelotti? Non so, non credo. Vediamo se restare un anno ancora qui a Liverpool, all'Everton sto bene".

È in bilico il futuro allo United di David De Gea. Il portiere spagnolo ha ceduto il ruolo di primo a Henderson nelle ultime settimane di stagione, partendo però titolare nella finale di Europa League. Secondo il Mirror, sarà decisivo l'incontro con Ole Gunnar Solskjaer, previsto al termine di Euro 2020: nel caso in cui l'ex Atletico dovesse vedersi preclusa l'opportunità di continuare a difendere la porta dei Red Devils da titolare, un suo addio diventerebbe più che probabile.