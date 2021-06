Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 giugno

LAZIO: FRENATA PER BOATENG, CONTATTI PER BRANDT E NUNO TAVARES. INTER SU MATIAS OLIVERA. LA FIORENTINA STUDIA CELIK IN CASO DI ADDIO DI LIROLA. MESSIAS DIVENTA UN OBIETTIVO PER L'ATALANTA. DIONISI-SASSUOLO: MERCOLEDì LA FIRMA. PER LA SAMP ORA C'E' D'AVERSA IN POLE

Nuovo nome per il calciomercato della Juventus: nelle ultime ore ha preso piede l'opzione Corentin Tolisso del Bayern Monaco, alternativa più economica e con meno concorrenza rispetto a Locatelli. C'è il gradimento di Allegri, già qualche contatto iniziale.

Lucien Agoumé dopo il prestito allo Spezia e in vista di un nuovo prestito, è pronto a firmare il rinnovo di contratto fino al 2024 con l'Inter. In settimana dovrebbero arrivare le firme sul nuovo accordo.

La Lazio ha messo nel mirino un nuovo centrocampista in vista della prossima stagione targata Sarri: si tratta di Julian Brandt di proprietà del Borussia Dortmund. Contatti avviati tra club e agente.

Non solo Roma e Napoli: anche la Lazio è interessata a Nuno Tavares, terzino sinistro classe 2000 del Benfica. Oggi a Roma si sono incontrati il ds Tare e l'allenatore Sarri: martedì dovrebbe esserci una visita degli agenti del calciatore per capire la fattibilità dell'operazione.

Matias Olivera del Getafe è un'idea concreta per l'Inter. Nella giornata di ieri gli agenti hanno pranzato con i dirigenti nerazzurri: il giocatore ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro.

Zeki Celik, esterno turco di proprietà del Lille campione di Francia, piace molto anche in Italia con la Fiorentina che avrebbe preso contatti con gli agenti. L'idea potrebbe essere quella di cedere Lirola al Marsiglia per poi puntare sul calciatore che tanto ha fatto bene con Galtier in panchina.

L'Atalanta potrebbe puntare forte su Messias in caso di addio di Ilicic. La trattativa con il Torino è in stallo per una questione di costi, ed è per questo che la Dea è pronta a inserirsi.

Frenata nella trattativa che avrebbe potuto portare Jerome Boateng alla Lazio come parametro zero. Il giocatore non è convinto di accettare perché vorrebbe giocare la Champions.

Il Napoli è pronto ad accelerare per Zian Flemming, centrocampista offensivo classe '98 del Fortuna Sittard. La trattativa con giocatore e club è in corso anche se la distanza è ancora ampia.

Mercoledì è il giorno giusto per la firma di Alessio Dionisi con il Sassuolo. Il tecnico ormai ex Empoli firmerà un accordo biennale con opzione sul terzo.

Mercoledì potrebbe anche essere il giorno giusto per l'accordo tra la Sampdoria e D'Aversa, ormai in pole per sostituire Claudio Ranieri sulla panchina doriana.

FONSECA ENTRO IL WEEKEND SARA' IL NUOVO TECNICO DEL TOTTENHAM. IL BORUSSIA DORTMUND BLINDA BELLINGHAM. WERNER PRIMA RICHIESTA DI ANCELOTTI. YAYA TOURÈ RIPARTE DALLA CECENIA

Entro il prossimo weekend Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Tottenham. I legali dell'ex tecnico della Roma sono a lavoro per la stesura dei contratti.

La prima richiesta di Ancelotti per l'attacco del suo Real Madrid è quello di Timo Werner, punta del Chelsea e fresco vincitore della Champions League.

Il Borussia Dortmund è pronto a blindare Jude Bellingham. Il club tedesco vorrebbe attivare un'opzione che gli permetterebbe, al compimento del 18° anno di età da parte del giocatore inglese, di prolungare il suo contratto fino al giugno del 2023.

Maicon riparte da San Marino dopo aver giocato in Serie D col Sona. L'ex calciatore dell'Inter ha firmato col Tre Penne, club che a luglio si giocherà l'accesso alla Conference League.

Yaya Touré inizia la sua carriera di allenatore e lo farà in Cecenia. L'ex centrocampista del Manchester City entrerà a far parte dello staff di Andrey Talalaev, allenatore dell'Akhmat Grozny nonché vecchia conoscenza del calcio italiano (ha vestito la maglia del Treviso). Per l'ivoriano contratto fino a giugno 2022.