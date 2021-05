Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, CONFERME SU GIROUD. NAPOLI, IDEA DI LAMELA IN CASO DI ADDIO DI INSGINE. ROMA, DZEKO PIACE AI L.A. GALAXY. LAZIO, TRE IDEE PER LA PANCHINA. FIORENTINA, TORNA DI MODA TEDESCO. VLAHOVIC, CONTATTI PER IL RINNOVO. BOLOGNA, LA PROPOSTA PER ARNAUTOVIC

MILAN

La Gazzetta dello Sport conferma le ultime indiscrezioni, Olivier Giroud è una pista concreta per l'attacco del Milan in vista della prossima stagione. Il francese ha deciso di fare le valigie e salutare il Chelsea, vista la naturale scadenza del suo contratto. Chiede un ingaggio intorno ai 5 milioni per almeno due anni. Considerati i vantaggi fiscali, il suo stipendio non appare particolarmente gravoso per le casse milaniste. Il nome di Giroud appare sul podio dei preferiti di Maldini e Massara, ma bisognerà attendere anche le sue considerazione, visto che cerca uno spazio tecnico adeguato alla sua nuova esperienza.

Dopo esser arrivato in prestito la scorsa estate, il terzino Diogo Dalot lascerà il Milan dopo l'ultima giornata di campionato. La sua stagione a San Siro è stata discreta però - riporta 'Sky' - il Milan ha deciso di spendere in altro modo i 20 milioni di euro che servirebbero per acquistare il suo cartellino a titolo definitivo dal Manchester United. Decisione già presa, quindi: Dalot non verrà riscattato.

NAPOLI

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel caso in cui non andasse a buon fine la trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne in casa Napoli, l'alternativa proveniente dal mercato internazionale potrebbe essere Erick Lamela, giocatore di 29 anni pronto a lasciare il Tottenham in cerca di rilancio e con una buona conoscenza del calcio italiano dopo l'esperienza a Roma.

Il Napoli per la difesa del prossimo anno ha rimesso nel mirino un giocatore del Lille e dunque ex compagno di Osimhen. Si tratta di Reinildo Mandava, 27enne esterno mancino della Nazionale del Mozambico che sta facendo benissimo nella grande stagione del club francese guidato dal tecnico Galtier. Il suo agente Manuel Thomas ha documentato una visita a Castel Volturno via social, un colloquio con Giuntoli utile proprio per parlare del difensore attualmente in corsa per il titolo in Francia.

ROMA

Il matrimonio tra la Roma ed Edin Dzeko potrebbe terminare al termine di questa stagione e secondo quanto riportato dal sito bosniaco Reprezentacija.ba il centravanti giallorosso potrebbe firmare per i Los Angeles Galaxy, visto che la figlia della moglie del numero 9 giallorosso, Amra, avrebbe scelto il suo nuovo college proprio in California. Tutta la famiglia, sempre secondo il media bosniaco, gradirebbe il trasferimento negli Stati Uniti, ma il club dovrebbe comunque acquistarlo dalla società capitolina, visto che il suo contratto scadrà nel 2022.

LAZIO

Quella della Lazio è una delle tante panchine ancora in forse in vista dell'anno che verrà. Simone Inzaghi pareva certo della conferma, della firma, del rinnovo, ma le ultime settimane sembrano aver incrinato qualcosa. Sicché adesso la permanenza è tutt'altro che scontata, con altri club (Juventus su tutti) che studiano la situazione di Inzaghino. All'inizio della prossima settimana ci sarà un faccia a faccia decisivo per capirne di più: dentro o fuori con Lotito e Tare, ma il club sta chiaramente vagliando tutte le ipotesi. Con Jorge Mendes sta studiando l'opportunità per Gennaro Gattuso, la cui destinazione fiorentina si è decisamente raffreddata (anche se non del tutto chiusa). Ringhio lascerà Napoli ed è il nome caldo ma occhio a Sergio Conceicao: annuncerà il suo futuro al Porto, se resterà o dirà addio. La Lazio lo corteggia e lui non ha certo chiuso la pista. Anzi.

FIORENTINA

Il primo annuncio della Fiorentina che verrà sarà quello del rinnovo e dunque della permanenza di Daniele Pradè nel ruolo di direttore sportivo. Ad affiancarlo nello scouting arriverà Roberto Goretti, ex Perugia e prossimo a diventare una sorta di capo scout viola.

Nel caso in cui dovesse definitivamente tramontare la strada che porta a Gattuso per la panchina della Fiorentina, sono tre i nomi di allenatori stranieri che i viola starebbero prendendo in considerazione: si tratta di Domenico Tedesco, che in estate dirà addio allo Spartak Mosca, Marcelino che ora è all'Athletic Club e Paulo Fonseca che verrà lasciato libero dalla Roma.

Martin Guastadisegno, agente tra gli altri di German Pezzella, in queste ore si trova a Firenze. Il difensore è uno dei giocatori viola dati in partenza nel corso della prossima estate ed è più che probabile che la sua visita in città sia correlata a qualche colloquio con la dirigenza viola per pianificare le prossime mosse.

Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, è a Firenze per ascoltare le istanze del club viola, intenzionato a rinnovare il contratto del centravanti, esploso negli scorsi mesi. Il patron Rocco Commisso vuole soddisfare le richieste economiche dell'attaccante, ma a una condizione: l'inserimento di una clausola (circa 60 milioni) valida solamente dalla prossima estate, per tenerlo a Firenze almeno un altro anno: impossibile cederlo adesso che è diventato uno dei migliori d'Europa alla sua età. La situazione però non convince appieno il giocatore e il suo entourage, dopo un anno di sali e scendi.

TRATTATIVA IN STALLO - Così non è più una questione di soldi, ma di opportunità. Perché è vero che la Fiorentina ha formulato una proposta molto vantaggiosa al calciatore, con un contratto lungo e con uno stipendio da tre milioni più bonus, dall'altro lato c'è anche l'aspirazione del centravanti, cercato con insistenza dalla Roma e nella short list di Mourinho. Insomma, la quadratura non è così vicina come è lecito aspettarsi dopo le parole di Commisso di qualche giorno fa.

UN ALTRO INCONTRO - Così nei prossimi giorni ci sarà un appuntamento fra la Fiorentina e l'agente per discutere nuovamente, a bocce ferme, e trovare un possibile accordo. Le offerte non mancano, anche dall'estero: l'anno scorso il Lipsia ne aveva formulata una da 25 milioni, sentendosi rispondere 40. Ora la valutazione è di 60, ma la Fiorentina preferirebbe comunque non cederlo durante l'estate. Vlahovic ha ancora due anni di contratto e, in caso di mancato rinnovo, è questa l'estate giusta per non rischiare di ritrovarsi a un anno dalla scadenza e con un prezzo di saldo.

GENOA

Tra i preconvocati della Croazia per il prossimo Europeo, Kristijan Lovric potrebbe sbarcare in Italia in estate. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sono confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni che vogliono il Genoa sul classe 095 di Ogulin: esterno sinistro d'attacco, seconda punta capace di giocare anche sulla destra, è dall'estate del 2018 nell'HNK Gorica dove è stato un leader assoluto in stagione con ben 15 reti e 7 assist in sole 28 partite di campionato. Uno score che ha conquistato il Grifone, già in trattativa per Lovric: le cifre dovrebbero essere di circa 4.5 milioni di euro per portarlo a Genova.

BOLOGNA

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, entro fine maggio il Bologna attende una risposta da Marko Arnautovic in vista della prossima stagione. L'attaccante è intenzionato a chiudere la propria esperienza allo Shanghai SIPG in Cina e gli emiliani sono pronti a mettere sul piatto 2-3 anni di contratto a circa 2,5 milioni di euro a stagione.

CHELSEA, ASSALTO A SANCHO. TOTTENHAM, KANE VERSO IL MANCHESTER CITY. BARCELLONA, NETO PIACE ALL’ARSENAL. HERTHA BERLINO, L’EX JUVE KHEDIRA SI RITIRA DAL CALCIO GIOCATO. PSG, MBAPPE PUO' RINNOVARE MA SOLO PER ANDARSENE TRA UN ANNO

PREMIER LEAGUE

In Inghilterra sono sicuri: Harry Kane vuole lasciare il Tottenham a fine stagione, per provare a vincere qualche trofeo importante. E il Times scrive che la destinazione dell'attaccante inglese è già stabilita: il Manchester City, che sarà orfano di Sergio Aguero, è pronto ad accogliere l'Uragano in rosa, anche perché è uno dei pochissimi club ad avere risorse sufficienti per imbastire una trattativa con gli Spurs. Il costo del trasferimento, secondo il quotidiano, ammonterebbe a circa 140 milioni.

Potrebbe arrivare dal Chelsea la più seria rivale del Manchester United nella corsa a Jadon Sancho, attaccante inglese del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dal Sun il club londinese starebbe preparando un’offerta da 80 milioni di sterline, poco meno di 93 milioni di euro.

BUNDESLIGA

Con un post sul proprio account Twitter l’Hertha Berlino ha annunciato l’addio al calcio di Sami Khedira, ex centrocampista di Juventus e Real Madrid. “Anche se non hai indossato a lungo la nostra maglia - scrive il club della capitale tedesca -: grazie di tutto! E’ bello che tu ci abbia aiutato in un momento difficile”.

Gerardo Seoane sarà il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen. Lo rende noto il club tedesco con un comunicato ufficiale. 43 anni, svizzero, ha guidato nelle ultime tre stagioni lo Young Boys vincendo altrettanti titoli elvetici. Ha firmato un contratto fino al 2024. Nelle ultime giornate la prima squadra era stata affidata temporaneamente a Hannes Wolf, che tornerà pertanto a guidare la nazionale tedesca Under 19.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Lipsia ha annunciato di aver rinnovato per un'altra stagione il contratto di Dominik Szoboszlai, che scadeva nel 2025. Il fantasista ungherese, arrivato nel corso del mercato invernale dal Salisburgo, non ha mai giocato con la squadra tedesca a causa di una fastidiosa pubalgia.

LIGA

Dopo aver giocato in Serie A con Fiorentina e Juventus e in Liga grazie a Valencia e Barcellona, il portiere brasiliano Norberto Neto potrebbe presto approdare in Premier League. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo il giocatore, in scadenza di contratto con il club catalano, potrebbe approdare all’Arsenal in vista della prossima stagione.

LIGUE 1

Dopo quello di Neymar il PSG potrebbe presto ufficializzare il rinnovo di contratto di Kylian Mbappe. A riportare la notizia è il quotidiano Le Parisien che parla, però, anche di un addio dello stresso attaccante ex Monaco al termine della prossima stagione. Stando a quanto riportato, infatti, Mbappe ha rifiutato un nuovo accordo fino al 2025 aprendo, invece, le porte ad uno fino al 2023. Una scelta, questa, che non chiuderebbe le porte all’ipotesi Real Madrid.

Il Metz rende noto l'acquisto di Amine Bassi. Il centrocampista marocchino, 23 anni, arriva a titolo definitivo dal Nancy e ha firmato un contratto quadriennale.

MLS

Colpo dal Brasile per i New York City FC, formazione della MLS legata al Manchester City. Il club americano ha ufficializzato l’arrivo dal Vasco da Gama dell’attaccante Talles Magno classe 2002. “Sono molto felice di approdare questo club e sono pronto a dare tutto. Questa è una grande società che compete sempre per la vetta del campionato. Voglio mostrare il mio talento in questo club e in questo campionato. Spero di segnare tanti gol e aiutare i miei compagni a vincere il titolo”.