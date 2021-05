Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 maggio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, LA PROSSIMA SETTIMANA SI DECIDE IL FUTURO DI PIRLO. MILAN, RAIOLA OFFRE DONNARUMMA AL BARCELLONA. INTER, STAND-BY SUI RINNOVI. ROMA, PER L’ATTACCO PIACE DEPAY, FIORENTINA, FONSECA APRE AI VIOLA, MENTRE VLAHOVIC VIENE ACCERCHIATO DALLE PRETENDENTI. SASSUOLO, CAPUTO RINNOVA. CAGLIARI, IL FUTURO DI SEMPLICI IN BILICO

JUVENTUS

La Juventus si sta concentrando sull'ultima gara della stagione, quella contro il Bologna che vale la qualificazione alla prossima Champions League, e a partire da lunedì prenderà il via la programmazione per il prossimo campionato, a cominciare dalla panchina, con Andrea Pirlo che spera ancora nella conferma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la decisione definitiva sulla conferma o meno del tecnico arriverà la prossima settimana e in caso di addio i nomi per la sua sostituzione sono sempre quelli di Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. Florentino Perez non manderà via il francese, che è sempre intenzionato a lasciare ma resta un uomo imprevedibile, capace di sorprendere tutti già nel suo primo addio al Real e nel giorno del grande ritorno. Max Allegri resta un candidato serissimo, per molti il favorito per il Madrid, ma anche lì si deciderà dalla prossima settimana. Allegri e Zizou, le soluzioni più intriganti per la Juve, dipendono dal risiko spagnolo.

Il futuro di Giorgio Chiellini è ancora tutto da scrivere e La Gazzetta dello Sport di questa mattina racconta di un primo incontro tra il giocatore e Andrea Agnelli avvenuto nella giornata di ieri. Chiacchierata interlocutoria tra i due, visto che ancora non è arrivato il momento di tirare le somme, ma una cosa è chiara: il difensore non vuole appendere gli scarpini al chiodo e continuerà a giocare per un altra stagione, alla Juventus oppure altrove. Non in Italia, più facile all’estero, magari in MLS. Il club bianconero deve ancora decidere se mettere da parte i sentimenti e procedere sulla strada del rinnovamento oppure offrirgli un altro anno di contratto per traghettarlo fino alla soglia dei 38 anni. Al momento l’addio resta ancora la soluzione più probabile, di certo sarà una decisione condivisa.

Se per alcuni giocatori della Juventus il futuro non dipenderà dall'ultima gara di campionato, per altri il raggiungimento o meno della qualificazione alla prossima Champions League può fare tutta la differenza del mondo.

A fare il punto il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, che stila la lista dei giocatori che potrebbero andar via dalla Juventus senza Champions: in primis Cristiano Ronaldo, ma a seguire anche Demiral, Rabiot, Chiellini, Dybala e Morata. Chi invece la Juventus proverà a cedere in qualsiasi caso sarà il gallese Aaron Ramsey.

"Ultimamente mi è arrivato un messaggio da un dirigente che in quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi: mi piacciono queste persone". Ha parlato così Gianluigi Buffon dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il dirigente in questione potrebbe essere Adriano Galliani, con il Monza che ieri ha detto definitivamente addio al sogno Serie A con l'obiettivo di riprovarci subito. Buffon ama le sfide e non avrebbe paura ad andare in B.

MILAN

Mino Raiola avrebbe offerto al Barcellona il cartellino di Gianluigi Donnarumma, portiere in scadenza di contratto col Milan che potrebbe firmare da parametro zero con i blaugrana. I catalani a quel punto potrebbero mettere sul mercato Ter Stegen proprio per far spazio al portiere della Nazionale azzurra che non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con il Milan.

INTER

L'Inter non ha in programma di rinnovare il prima possibile i contratti di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Per entrambi manca solo la firma su due accordi già praticamente formalizzati, ma l'idea è quella di poterli mettere eventualmente sul mercato in caso di offerta straordinaria. Questo perché Martinez e Bastoni, nell'idea dell'Inter, sono più facilmente rimpiazzabili degli altri gioielli come Lukaku e Barella.

DISCORSO DIVERSO PER BROZOVIC - In agenda invece c'è un incontro per il rinnovo del centrocampista croato, che chiede 5,5 milioni di euro all'anno (ora ne percepisce circa 3,5). È però in scadenza al 30 giugno del 2022 e quindi ci sarà un tentativo per trovare un accordo per evitare il parametro zero nella prossima estate.

NAPOLI

Uno dei giocatori che sono stati valorizzati da lavoro di Rino Gattuso al Napoli è senza dubbio Fabian Ruiz. Qualcuno aveva messo in dubbio anche i 30 milioni di euro investiti per acquistarlo, ma a suon di prestazioni ha messo a tacere tutti i detrattori. Il giocatore piace molto alle big in Spagna, con Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid pronti a prenderlo. Gli azzurri non si opporrebbero a priori al possibile addio, ma partono da una richiesta di base da almeno 50 milioni di euro.

ROMA

Tiago Pinto segue con attenzione Memphis Depay, in scadenza di contratto con il Lione e dunque potenzialmente grande acquisto da poter effettuare senza spese di cartellino. Il giocatore ha dichiarato di voler giocare in un top club dei 5 migliori campionati, ma ovviamente il sogno è anche quello di poter giocare con regolarità la Champions League. La Roma attualmente non può offrire questa possibilità, ma ha Mourinho come sponsor e la ferma volontà di puntare su un big per l'attacco al posto di Dzeko. I giallorossi restano alla finestra e pensano a come agire per provare a convincere l'olandese a scegliere l'Italia come prossima tappa della carriera.

Alla fine della stagione Kluivert e Under potrebbero rientrare a Roma dopo la fine dei rispettivi prestiti. Il primo vorrebbe restare al Lipsia e lo ha detto a chiare lettere, ma dipenderà tutto dall'accordo da trovare con i tedeschi visto che i giallorossi non possono permettersi minusvalenze. Il turco potrebbe restare alla corte di Mourinho anche se in patria ha molto mercato.

Steven Nzonzi non resterà al Rennes dopo il prestito di questa stagione. Il club francese non ha intenzione di acquistarlo e ora la Roma si ritroverà con un giocatore da 3 milioni a stagione a cui trovare una nuova sistemazione. Il centrocampista ha fatto sapere di volere restare in Francia, ma nel frattempo dovrà rispondere alla convocazione per il raduno giallorosso del prossimo giugno.

LAZIO

L'incontro decisivo tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito per definire il futuro della panchina della Lazio avverrà tra lunedì e martedì, a poche ore dall'ultima partita contro il Sassuolo. Non è dato sapere se la trattativa, dopo mesi di tira e molla, sia ancora aperta oppure se si è arrivati alla rottura definitiva già da tempo. Chi vivrà vedrà, con il presidente laziale che intanto si sta guardando intorno per la possibile sostituzione. Gattuso è un nome dall'antico fascino, ma forse l'unico candidato che non farebbe storcere la bocca anche ai tifosi è quello di Sinisa Mihajlovic, che però è vincolato al contratto col Bologna.

ATALANTA

Un’idea per il futuro. L’Atalanta valuta Milan Kremenovic del Macva Sabac, difensore classe 2002. Era un’idea del Milan a gennaio, i rossoneri restano sullo sfondo ma ora ci pensa la Dea. Milan Kremenovic il nome nuovo per l’Atalanta.

Sorpresa sul mercato dell'Atalanta: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la Dea avrebbe pronta una proposta da 8 milioni per l'attaccante gabonese Aaron Boupendza dell'Hatayspor.

Per l'africano, però, richiesta da 12 milioni di euro ma una trattativa che prosegue: le parti sono fiduciose sul fatto che nelle prossime settimane possa essere raggiunto un punto d'incontro.

SASSUOLO

Ciccio Caputo e il Sassuolo, avanti insieme. Ultimi dettagli limati, ci sono le firme fino al 2024. Annuncio in arrivo nelle prossime ore. Il Sassuolo blinda Caputo, la storia continua.

Roberto De Zerbi dalla prossima settimana inizierà la nuova avventura in Ucraina alla guida dello Shakhtar Donetsk e al suo nuovo club ha già espresso una richiesta di mercato. Protagonista Marlon, difensore arrivato dal Barcellona che è stato un cardine del Sassuolo e che ora l'allenatore vorrebbe portarsi dietro nella nuova esperienza. L'ostacolo più grande da superare sarà la volontà del club emiliano, che resta da convincere.

FIORENTINA

Giuseppe Iachini domani guiderà la Fiorentina per l'ultima volta, poi per la società gigliata sarà tempo di stringere per il nuovo allenatore. Con Gattuso che è destinato ad altre piazze dopo l'ultima partita alla guida del Napoli, Commisso e i suoi dirigenti si stanno guardando intorno alla ricerca di un nuovo tecnico. Che potrebbe essere Paulo Fonseca, attuale allenatore della Roma che dopo il match di domenica verrà sostituito da José Mourinho: Fonseca ha dato la sua disponibilità alla Fiorentina, che adesso dovrà decidere se puntare o meno su di lui.

Dusan Vlahovic è letteralmente accerchiato dalle proposte di top club in Italia e all'estero. L'attaccante della Fiorentina è ricercato da Roma e Milan in Serie A, mentre in Premier hanno sondato il terreno le due squadre di Manchester oltre al Liverpool. In Spagna ha chiesto informazioni anche il Real Madrid. In tutto questo il club di Commisso vorrebbe rinnovargli il contratto, che attualmente è valido fino al 2023 ma con un'intesa economica decisamente bassa rispetto alle reti segnate in stagione, ovvero 700mila euro. Portando l'accordo a 2,5/3 milioni e con una clausola rescissoria dal valore ancora incerto, si potrebbe arrivare alla firma anche per evitare nuovi casi come quello di Chiesa. Il suo agente è a Firenze e lavora senza sosta per trovare una soluzione.

Nikola Milenkovic contro il Napoli ha giocato la sua ultima partita in maglia viola. Almeno questo è quello che riporta La Gazzetta dello Sport, visto che il giocatore avrebbe stretto un patto con Commisso per liberarsi nel corso della prossima estate. La Fiorentina chiede 25 milioni ma con il contratto in scadenza nel 2022 e la ferma volontà di cambiare maglia, difficile che si arrivi a queste cifre. Il serbo vorrebbe restare in Italia, dove Inter e Juventus hanno fiutato l'affare, ma il suo agente Ramadani sta battendo anche altre piste, soprattutto in Premier League, dove Arsenal, Manchester United e Tottenham sono molto attratte dal centrale titolare della nazionale serba.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è scontato l'addio dalla Fiorentina di José Maria Callejon al termine della stagione in corso. Molto dipenderà dal prossimo tecnico che siederà sulla panchina gigliata: se punterà sullo spagnolo e il giocatore sentirà ancora il "fuoco dentro" che lo ha spinto a scegliere Firenze, allora le parti andranno avanti insieme, con la speranza di rilanciarsi dopo un anno travagliato; altrimenti sarà addio.

Resta in bilico il futuro di Riccardo Sottil, diviso tra il prestito con riscatto al Cagliari e il club proprietario del suo cartellino, ovvero la Fiorentina. L'esterno classe '99 è stato prestato un anno fa al Cagliari, con opzione d'acquisto per i sardi a 11 milioni di euro e contro-riscatto Fiorentina fissato invece a 13,5 milioni. Nelle scorse ore il club sardo avrebbe deciso di operare il suo riscatto, innescando così potenzialmente il meccanismo di riconoscimento della valorizzazione (2,5 milioni) cui sarebbe coinvolta la società gigliata qualora volesse riportare a casa il giocatore, accontentando così la volontà del ragazzo che è di tornare a giocarsi le sue carte a Firenze, secondo quanto riportato da Firenzeviola.it. Per quanto riguarda le tempistiche non ci sono date ufficiali fissate dalle due società, ma c'è una prassi consolidata e un regolamento federale da tenere alla mano: entro metà giugno il Cagliari dovrà aver versato la quota prestabilita. A quel punto la Fiorentina avrà a sua volta 48 ore (due giorni) per esercitare la contro-opzione a suo favore.

TORINO

Il finale di stagione di Nkoulou con la maglia del Torino ha fatto immaginare che il suo addio a parametro zero non sia così certo. Due sono le condizioni necessarie per pensare a un possibile prolungamento in extremis: che l'allenatore, Nicola o chi lo sostituirà, chieda la sua conferma e che le pretese economiche per il nuovo contratto siano compatibili con il club granata.

SPEZIA

Dopo la salvezza conquistata con una giornata d’anticipo, il mercato. Lo Spezia riscatterà Estevez e Leo Sena. Appare meno scontato al momento invece il riscatto per Agudelo e Chabot, i cui cartellini appartengono a Genoa e Sampdoria. Per i due servirà trattare e le prossime settimane saranno importanti per un’indicazione in questo senso. Lavori in corso allo Spezia, Estevez e Sena verso la permanenza.

Lo Spezia, archiviata la salvezza, vorrebbe ripartire la prossima stagione da Riccardo Saponara, uno dei protagonisti della cavalcata che ha portato alla permanenza in Serie A. Il giocatore rientrerà alla Fiorentina per fine prestito, ma i bianconeri cercano una soluzione per riportarlo in Liguria, magari spalmando il suo attuale ingaggio che percepirebbe un altro anno in viola, con un contratto pluriennale.

CAGLIARI

Ieri c'è stato un summit fra Leonardo Semplici, il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca e il presidente Tommaso Giulini. La grande salvezza centrata dal Cagliari, anche grazie a un lavoro intenso da parte del tecnico, potrebbe non bastare per la riconferma. Se è vero che c'è un altro anno di contratto e che quindi Semplici è tutelato in caso di scelta diversa da parte dei rossoblù, dall'altro Giulini non lascia e, anzi, raddoppia: vuole costruire una squadra di alta classifica e con un allenatore che abbia una filosofia offensiva. Salutato Di Francesco per evitare la retrocessione, il Cagliari potrebbe ripartire per creare un nuovo progetto.

TUTTO APERTO - Questo non vuol dire che le quotazioni di una permanenza di Semplici siano nulle, solamente che ci saranno altri contatti fra le parti per capire qual è la situazione. Il bagaglio tecnico non è stato dilapidato in queste ultime settimane, grazie a una salvezza comunque troppo sudata per i valori del Cagliari, ma il presidente vuole tenere più opzioni sul banco per capire quale sarà la situazione delle panchine nelle prossime settimane.

CROTONE

Simy sarà uno degli uomini mercato della prossima estate e ci sono alcune squadre italiane che hanno già mosso i primi passi per l'attaccante capace di segnare 20 gol con il Crotone retrocesso. Ci pensa da tempo il Genoa, con Preziosi che lo acquisterebbe per sostituire Scamacca, ma anche la Lazio si è mossa chiedendo informazioni. La Salernitana, stessa proprietà dei biancocelesti, si è fatta avanti alla ricerca di gol salvezza in vista del prossimo campionato di A. Le ambizioni del giocatore potrebbero fare la differenza, soprattutto con la possibilità o meno di giocare nelle coppe europee.

PARMA

Sono tanti i nomi che circolano in merito al futuro della panchina del Parma dopo la retrocessione e l'addio di D'Aversa. Uno di questi è quello di Pippo Inzaghi, che lascerà il Benevento e che accende la fantasia dei tifosi ducali. Oltre a Super Pippo piacciono anche Zanetti, Italiano e Stroppa, anche se negli ultimi giorni si è fatta largo anche la suggestione che porta al nome di Fabio Cannavaro.

LEICESTER, ADDIO PER MORGAN E FUCHS. BAYERN MONACO, CONTATTI CON WIJNALDUM. REAL MADRID, BALE PUO’ TORNARE MA SOLO CON L’ADDIO DI ZIDANE. GERMANIA, FLICK AD UN PASSO. SPAGNA, RAMOS PUO’ RINUNCIARE AGLI EUROPEI

PREMIER LEAGUE

Uno dei simboli del Leicester di Claudio Ranieri, capace di conquistare la Premier League contro ogni pronostico nella stagione 2015-16, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 37 anni. Le Foxes hanno annunciato oggi che Wes Morgan ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato: "Il nostro capitano Wes Morgan si ritirerà alla fine della stagione dopo nove anni di grandi successi e una carriera in cui ha disputato oltre 750 partite tra i professionisti".

Giornata di addii pesanti in casa Leicester. Oltre al capitano Wes Morgan, anche un altro protagonista della strepitosa cavalcata della squadra di Ranieri nella stagione 2015-16 lascerà il club a fine stagione: le Foxes hanno infatti salutato Christian Fuchs, che volerà negli USA, a New York, per stare vicino alla sua famiglia.

Il Leeds saluta due giocatori al termine della stagione: il club rende noto che Gaetano Berardi e Pablo Hernandez non proseguiranno la loro avventura con i peacocks. Berardi, 32 anni, noto al calcio italiano per aver vestito la maglia della Sampdoria, era arrivato al Leeds nel 2014 e in questi sette anni ha raccolto 156 presenze, conquistando la promozione in Premier League. Cinque anni e un totale di 168 presenze per Hernandez, 36 anni.

BUNDESLIGA

Secondo quanto riportato da Sport 1 la dirigenza del Bayern Monaco ha allacciato i contatti con l'entourage di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è in scadenza di contratto col Liverpool e in questi mesi è stato a lungo accostato al Barcellona. La mancata conferma di Ronald Koeman sulla panchina dei catalani potrebbe però cambiare le carte in tavola e ciò che filtra dalla Germania è un certo ottimismo e un'apertura del giocatore a un eventuale trasferimento in Baviera. 30 anni, Wijnaldum sta completando la sua quinta stagione con i reds con i quali ha raccolto 234 partite, segnando 22 reti.

LIGA

Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna sul futuro di Gareth Bale. L'asso gallese, protagonista in questo finale di stagione al Tottenham, non dovrebbe continuare la sua esperienza in Inghilterra dove è arrivato in prestito oneroso dal Real Madrid. Secondo quanto riportato da As il giocatore potrebbe fare ritorno ai blancos a maggior ragione con l'addio praticamente certo di Zinedine Zidane. Il suo contratto con i blancos scade nel 2022 e l'intenzione è a questo punto di rispettarlo per poi appendere le scarpe al chiodo a soli 33 anni. In questa stagione Bale ha giocato solamente 33 partite con gli Spurs, evidenziando non poche difficoltà a giocare incontri ravvicinati.

MLS

Dopo Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi, un altro grande campione potrebbe vestire presto la maglia dell'Inter Miami. Qualche giorno fa era emerso il nome di Marcelo, ma Phil Neville ha raffreddato subito questa pista: "Non ho bisogno di un altro terzino sinistro. A Miami ci sono più terzini sinistre che taxi gialli. Potremmo rafforzare altre posizioni", ha assicurato il tecnico della franchigia americana. Marcelo, 33 anni, ha un contratto con il Real fino al 2022. L'Inter Miami ha già in rosa Joevin Jones e Sami Guediri in quella posizione.

Tuttavia, Phil Neville è "contento" che il progetto di David Beckham possa attirare campioni del calibro di Marcelo. "Penso che mostri la bontà del progetto che stiamo costruendo. È fantastico che tutte queste stelle siano accostate all'Inter Miami, ma cerco stabilità. Voglio che i giocatori restino qui per molto tempo".

NAZIONALI

Secondo quanto riportato da Sport 1 è atteso a breve l'annuncio da parte della Federcalcio tedesca che nominerà Hansi Flick come commissario tecnico in sostituzione di Joachim Low, che una volta terminati gli Europei chiuderà la sua avventura di 15 anni con la Mannschaft. Sull'attuale tecnico del Bayern, domani per l'ultima volta sulla panchina dei bavaresi, si erano mosse Barcellona e Tottenham che avevano preso contatti con il suo agente. Mossa tardiva, l'accordo con la DFB è ormai fatto: 5 milioni l'anno fino al 2024.

Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa, la sua ultima da allenatore del Bayern Monaco. Il tecnico tedesco ha ringraziato tutti e ha parlato, ovviamente, anche del suo futuro: "Allenare una squadra del genere è qualcosa di molto speciale. È stato molto bello per me e la mia squadra di allenatori, qui c'è una mentalità speciale: tutti vogliono vincere, c'è una sorta di avidità, nel fare gol e voler sempre giocare in modo offensivo. Io e il mio staff siamo riusciti a percorrere un po' di strada insieme a una squadra così grande in questo breve periodo, intenso e ricco di successi. Due anni fa sapevo solo che volevo essere di nuovo un allenatore. Niko Kovac mi ha dato la possibilità di entrare nel suo staff, poi l'ho sostituito. È stato semplicemente fantastico. Sosterrò sempre questi giocatori, li seguirò nel loro percorso. Potranno sempre contare sul mio sostegno. Si è creato un rapporto così stretto che non si può semplicemente cancellare. Sono felice che il viaggio stia volgendo al termine e non vedo l'ora di scoprire quali novità mi riserverà il futuro. Non rimpiango nulla. Nazionale? È questione di piccole cose".

Clamorosa notizia in arrivo dalla Spagna. Secondo quanto riportato da El Chiringuito Sergio Ramos potrebbe rinunciare a Euro 2020 per giocare le Olimpiadi. Il capitano del Real Madrid, assicurano, si incontrerà con Luis Enrique domenica per valutare le opzioni. 35 anni, Ramos aveva già manifestato le sue intenzioni nel documentario "La leyenda de Sergio Ramos" dove si era posto come obiettivo vincere una quinta Champions League, giocare i Mondiali in Qatar e, per l'appunto, partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il commissario tecnico della roja annuncerà la lista dei convocati lunedì.