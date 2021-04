Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 Aprile

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, ALLEGRI RIMANE IL FANTASMA SULLA PANCHINA DI PIRLO. MILAN, IBRA PARLA DEL RINNOVO. GELO MALDINI-GAZIDIS. INTER, POSSONO SERVIRE DELLE CESSIONI IN ESTATE. NAPOLI, ITALIANO NOME CALDO PER IL DOPO GATTUSO. FIORENTINA, DOPO IL CAMPIONATO L'INCONTRO PER IL RINNOVO DI DRAGOWSKI

JUVENTUS

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il clima di incertezza che ha investito la Juventus dopo il fallimento della Superlega, potrebbe coinvolgere anche il futuro di Pirlo a prescindere dalla conquista di un posto in Champions. In caso di rivoluzione alla guida del club infatti, l'ex regista potrebbe essere uno dei cambiamenti apportati dagli eventuali nuovi vertici. La figura di Allegri si staglia sulllo sfondo, con l'ex tecnico che tornerebbe volentieri alla guida della Vecchia Signora.

MILAN

“Mi sento felice. Il Milan è come casa mia. Come mi fa sentire questo club, con i suoi tifosi, non mi fa sentire nessuno". Fresco di rinnovo per un'altra stagione col Milan, Zlatan Ibrahimovic affida ai microfoni di Milan TV i primi commenti: "La reazione dei tifosi al mio rinnovo? Penso positiva. Anche se qualcuno aveva dubbi prima del mio arrivo, ho dimostrato che l'età non conta. E' tutta una questione di mentalità. Io voglio sempre migliorare e fare il massimo possibile. Basta stare bene fisicamente ed essere in condizioni di fare le cose che sai fare".

Le dichiarazioni di Paolo Maldini a margine della partita contro il Sassuolo a proposito della Superlega, hanno fatto riscendere il gelo tra il direttore tecnico e Ivan Gazidis, amministratore delegato e tra i personaggi maggiormente coinvolti nella creazione e dunque nel fallimento del progetto SuperLeague. Gordon Singer non pare intenzionato a sollevare dall'incarico l'ex Arsenal, come viaggia verso la conferma anche il presidente Paolo Scaroni, però la convivenza tra la storica bandiera del Milan e Gazidis è di nuovo traballante come all'epoca della querelle Ragnick.

Il Milan sta cercando un profilo giovane da inserire nella propria mediana. già formata da Kessie, Bennacer e Tonali, per completare un reparto fresco e di primissimo livello. Così negli ultimi giorni ha manifestato interesse per Kristian Thorstvedt, mediano norvegese di proprietà del Genk, dove ha sostituito (e bene) il compagno di nazionale Sander Berge. Classe 1999, unisce grandi doti fisiche a un buon bagaglio tecnico: la valutazione si attesta fra i 12 e i 15 milioni, anche se in Premier lo hanno già adocchiato in due o tre club.

INTER

Il fallimento della Superlega ha degli effetti pressoché immediati sul mercato dell'Inter, che entro la fine di giugno sarà costretto a vendere uno o due titolari per effettuare le plusvalenze necessarie per provare a rientrare il più possibile dal passivo di 63 milioni di euro dell'ultima semestrale. Una necessità che mal si sposta con i piani di Antonio Conte, che dal suo canto, dopo la vittoria dello scudetto, in estate vorrebbe ottenere almeno tre acquisti per restare al top e puntare a ben figurare anche in Champions League.

Lautaro Martinez è il giocatore dell'Inter che ha ricevuto più richieste in vista della prossima estate secondo quanto afferma Tuttosport. Il giocatore ha cambiato agente di recente e il suo nuovo procuratore Camano a fine stagione lo assisterà nella firma del rinnovo di contratto da 4,5 milioni di euro a stagione. Un prolungamento che però potrebbe non metterlo al riparo da un'eventuale cessione, visto che il club ha bisogno di cedere almeno un titolare per questioni di bilancio e che l'argentino è il giocatore che, da solo, potrebbe sistemare i conti nerazzurri.

NAPOLI

Se non dovesse riaprirsi un discorso sul futuro insieme a Gennaro Gattuso, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato il potenziale sostituto in Vincenzo Italiano. È il suo nuovo pallino e come successo per Sarri, lo sceglierebbe perché le sensazioni a proposito del suo calcio sono più che positive, con il patron azzurro convinto di poter aprire un nuovo ciclo con l'attuale allenatore dello Spezia.

Tra i migliori in campo ieri in Napoli-Lazio 5-2, Elseid Hysaj lascerà il Napoli al termine di questa stagione. In scadenza di contratto, il calciatore tramite il suo procuratore si sta giù guardando intorno. "Il mese di maggio sarà decisivo. Elseid è un giocatore di prima fascia, quindi merita un club di prima fascia - ha dichiarato Mario Giuffredi ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo' -. Sono tutte società importanti. Se Hysaj lascerà il Napoli, sarà il Napoli a rimetterci, anche se sul suo futuro, così come su quello di Gattuso non si può mai sapere. Ci sono 4-5 situazioni sulle quali stiamo lavorando per Hysaj, 2-3 in Italia, un paio all'estero. Le società italiane sono di prima fascia, con una storia importante".

LAZIO

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Lazio sta lavorando con forza su uno dei principali talenti del calcio brasiliano. Si tratta dell’attaccante del Santos Kaio Jorge, classe 2002. L’operazione si potrebbe chiudere con 8 milioni di parte fissa ed altri 4 legati a bonus, anche se resta irrisolta la questione commissioni che spetterebbero all’agente del calciatore Bertolucci.

FIORENTINA

È previsto per la fine della stagione un incontro tra l'agente di Bart Dragowski e la Fiorentina per trattare il rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2023. I rapporti con il club sono ottimi e se le idee sul futuro coincideranno come sembra, non ci saranno problemi per arrivare alla firma del prolungamento.

SAMPDORIA

Fabio Quagliarella ormai è a un passo dal rinnovo di contratto con la Sampdoria. L'attaccante firmerà un contratto di un anno a circa 700mila euro più bonus per gol e assist. A breve dovrebbe arrivare l'annuncio e il capitano potrà portare la fascia anche la prossima stagione.

TORINO

Uno dei motivi di vanto degli ultimi anni di presidenza Cairo al Torino era quello della totale assenza di debiti di carattere "sportivo" con le banche. Ora il patron granata però non potrà più vantarsi di questo, perché tra marzo e dicembre del 2020, il numero uno del club ha chiesto due prestiti bancari da 15 milioni ciascuno prima con Monte dei Paschi e poi con BPM. Una cifra non certo piccola necessaria per far fronte a una delle principali cause delle perdite nel bilancio chiuso a dicembre, ovvero la pandemia.

Salvatore Sirigu è tornato a disposizione di Nicola dopo il lungo periodo di positività al Covid-19. Adesso si riprenderà la porta, poi alla fine della stagione dovrà decidere se rinnovare e restare con convinzione al Torino oppure se cambiare maglia. Intanto non verranno confermati né Milinkovic-Savic, autore di una papera nella partita contro il Bologna, né Ujkani. Il sogno per il futuro della porta granata resta Meret, ma intanto sarà Sirigu a dover provare a riscattare una stagione negativa per poi pensare al futuro.

SASSUOLO

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la doppietta segnata da Raspadori contro il Milan ha solo aumentato l'attenzione pubblica su un attaccante che da tempo è stato messo in lista dai migliori club italiani e stranieri. Il Sassuolo lo valuta circa 20 milioni e, oltre che ai top club di Serie A, pare che interessi anche al RB Lipsia e al Bayern Monaco, sempre attenti ai giovani talenti dei migliori campionati europei.

MANCHESTER UNITED, VARANE IL SOGNO PER LA DIFESA. REAL MADRID, ZIDANE NON SCIOGLIE LE RISERVE SUL FUTURO. GALLES, NIENTE EUROPEO PER GIGGS COME CT. AEK ATENE, SI PARLA DELL'EX BENEVENTO JAKIMOVSKI

INGHILTERRA

Il Manchester United avrebbe nascosto al governo inglese i suoi propositi di aderire alla Superlega. È questa, in sostanza, l’indiscrezione che lanciano i tabloid britannici. Secondo la stampa d’oltremanica, il premier Boris Johnson (notoriamente non un appassionato di football) avrebbe infatti incontrato Ed Woodward, ormai ex vicepresidente del Red Devils, pochi giorni prima dell’annuncio che ha scosso il mondo del calcio. Nell’incontro si sarebbe però parlato del protocollo Covid e del ritorno dei tifosi allo stadio, non nella Superlega. La cosa è confermata da un portavoce di Downing Street: “Nell’incontro non si è parlato di Superlega”.

Comunicato del gruppo Sion Kop 1906, che rappresenta il tifo più caldo del Liverpool indirizzato alla proprietà dei reds: "Come tifosi ci siamo appellati agli eventi negli ultimi giorni. A seguito della vostra ignoranza, del non aver consultato nessuno e della vostra incapacità di comprendere, avete ancora una volta portato vergogna e imbarazzo nel nostro club. Nell'ultima decade, sono stati commessi errori monumentali con decisioni malate e senza comunicazione con i tifosi (...) Quando è troppo è troppo, i continui errori e le continue scuse, le continue retromarce, danneggiano il nostro club e la nostra città. Basta scuse, basta parole: vogliamo fatti. Vogliamo che vi sediate al tavolo con i gruppi dei tifosi, che ascoltiate e vogliamo che un rappresentante della tifoseria entri nel direttivo per prevenire ulteriori errori che portino vergogna e imbarazzo".

Per quanto Florentino Perez abbia detto anche ieri che "nessuno ha chiesto di andare via a fine stagione", riferendosi a Raphael Varane che è in scadenza con il Real Madrid nel 2022, il francese è uno dei grandi oggetti del desiderio delle big inglesi per l'estate.

L'arrivo in regime di svincolo di David Alaba al Madrid dal Bayern Monaco lascia presupporre la possibile partenza di Varane (anche se c'è pure Sergio Ramos in scadenza). Su Varane c'è forte la corte del Manchester United: il prezzo fissato da Florentino sfiora gli 80 milioni di euro.

SPAGNA

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, non scioglie i dubbi sul suo futuro: "Vivo alla giornata, mi preoccupa l'oggi e non quel che sarà fra un mese o due. Devo pensare a finire bene la stagione, poi se ne parlerà". L'allenatore francese, 48 anni, è tornato al Real nel marzo 2019 e ha un accordo fino al 2022.

FRANCIA

Adrien Hunou non finirà la stagione al Rennes. L'attaccante francese, 27 anni, lascia la Bretagna dove ha speso quasi per intero la carriera (160 partite e 36 reti) e vola negli Stati Uniti: è un nuovo giocatore del Minnesota United.

OLANDA

L'Ajax rende noto l'acquisto per la prossima stagione di Remko Pasveer. 37 anni, il portiere ha firmato per due stagioni. Si è messo in mostra nell'ultima finale di Coppa d'Olanda dove ha difeso la porta del Vitesse proprio contro i lancieri. Restano a questo punto dubbi circa il futuro di Kjell Scherpen, che dopo la papera contro la Roma potrebbe essere ceduto altrove, magari in prestito. Dubbi anche sul futuro di André Onana, attualmente squalificato per doping e col contratto in scadenza nel 2022: le trattative per il rinnovo hanno subito una brusca frenata.

GRECIA

Chiusa l'esperienza con il Trapani, a gennaio per Nikola Jakimovski si erano aperte le porte del Monopoli, ma la sua esperienza con i biancoverdi è durata appena otto giorni: con una presenza in campionato all'attivo, il terzino sinistro ha rescisso il contratto con il club per approdare al Larissa, formazione della Souper Ligka Ellada, la massima serie del campionato greco.

Dodici presenze, due reti e cinque assist con la truppa ellenica, ottime prestazioni che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, hanno riacceso i fari sul classe '90, sul quale è forte l'interesse dell’AEK Atene. Ma non si esclude un ritorno in Italia a giugno.

TURCHIA

Il nome di Demba Ba (35) è salito alla ribalta lo scorso otto dicembre durante il match di Champions League tra Paris Saint Germain e Basaksehir. Non tanto per meriti sportivi, anche se il centravanti senegalese ha alle spalle una carriera di livello tra Chelsea, Newcastle, West Ham, Hoffenheim e Besiktas, quanto per essere stato tra i protagonisti delle furiose proteste che hanno coinvolto i giocatori francesi e turchi nei riguardi del quarto uomo Sebastian Coltescu. Secondo le prime ricostruzioni sul campo, l'assistente romeno avrebbe rivolto espressioni razziste al vice allenatore Pierre Webo.

Demba Ba in quell'occasione è stato tra coloro che più si sono accaldati nel pretendere spiegazioni, contribuendo a scatenare una vera e propria ressa che ha reso il clima irrespirabile e portato alla sospensione della partita, ed il rinvio al giorno susseguente con un'altra quaterna arbitrale.

Al termine di un'apposita indagine, due mesi più tardi la UEFA ha ridimensionato drasticamente l'episodio, escludendo che le parole utilizzate in quel momento (negru) avessero una qualsiasi connotazione razzista. Lo stesso attaccante e Coltescu hanno poi avuto un colloquio chiarificatore al telefono.

Il rapporto di Demba Ba con il Basaksehir, destinato a scadere il prossimo giugno, è invece finito nelle scorse ore. Il nazionale senegalese non ha partecipato alla trasferta vittoriosa del club contro il Kasimpasa giocata ieri pomeriggio. Tre punti fondamentali per la lotta salvezza che sta coinvolgendo la società di Istanbul, un sfida per la sopravvivenza nella Super Lig a cui Demba Ba non prenderà parte.

ARGENTINA

Santiago Silva può tornare a giocare. L'ex attaccante della Fiorentina, 40 anni, era stato condannato a scontare due anni di squalifica per essere risultato positivo a un controllo antidoping nell'aprile dl 2019, dopo la partita fra il Gimnasia La Plata e il Newell's. Al Tanque vennero rilevati alti livelli di testosterone e il giocatore si è giustificando dicendo di aver utilizzato un gel fertilizzante poiché cercava di diventare padre. L'ultima partita giocata risale al marzo 2020, con la maglia dell'Argentinos, questo perché il giocatore ha presentato suo ricorso per non essere stato debitamente informato nei 90 giorni successivi alla visita medica, pertanto ha ottenuto un provvedimento cautelare che gli ha permesso di continuare a giocare, prima della pausa forzata a seguito della pandemia. E dal 31 ottobre 2020 è partita la squalifica. Il Tribunale disciplinare AFA ha deciso per la grazia e ora Silva potrà cercarsi una squadra. Possibile che sia il Club Atlético Atlanta, squadra di seconda divisione.

GALLES

Ryan Giggs non guiderà la nazionale gallese ai prossimi campionati Europei. Arrestato a novembre per presunti atti di violenza contro due persone (una di queste era la sua compagna), Giggs è stato incriminato e dovrà comparire in processo per far cadere le accuse il prossimo 28 aprile. In un comunicato ufficiale, la Federcalcio gallese ha comunicato che il CT ad interim sarà Robert Page, che aveva già sostituito l'ex esterno del Manchester United nelle ultime partite: "La Federcalcio gallese ha preso atto della decisione del Crown Prosecution Service di procedere con le accuse contro Ryan Giggs. Alla luce di questa decisione, possiamo confermare che Robert Page assumerà il ruolo di CT della squadra nazionale maschile per EURO 2020 e sarà assistito da Albert Stuivenberg. Verrà convocata una riunione del Consiglio Federale per discuter di questi sviluppi e del loro impatto sulla Federazione e sulla squadra Nazionale. Non rilasceremo ulteriori commenti in questo momento".

BULGARIA

E' durata esattamente due mesi l'avventura di Paolo Hurtado (30) con il Lokomotiv Plovdiv. Il trequartista peruviano, componente a più riprese della sua nazionale, ha risolto il contratto con il club in seguito alla scomparsa della madre ed al bisogno di fare immediato ritorno a casa.

Nel breve periodo avuto a disposizione con la società bulgara, Hurtado ha fatto in tempo a mettere insieme appena due presenze tra campionato e coppa.