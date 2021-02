Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 febbraio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

FIORENTINA, TRATTATIVA PER SARRI: SI LAVORA AD UN TRIENNALE. E PRANDELLI PUO' RESTARE COME DIRETTORE TECNICO. INTER E JUVENTUS, DUELLO CON BARCELLONA E ATLETICO MADRID PER AGUERO. MILAN, C'È DISTANZA PER IL RINNOVO DI ROMAGNOLI. NAPOLI, BIVIO GRANADA PER GATTUSO: UN ALTRO TRACOLLO POTREBBE PORTARE ALLO STRAPPO. ROMA, INCONTRO TRA TIAGO PINTO E L'AGENTE DI ZANIOLO: SI È PARLATO ANCHE DEL RINNOVO

Maurizio Sarri e la Fiorentina, prove di futuro insieme. Nonostante le smentite di rito, il tecnico ex Juventus è un forte obiettivo della Fiorentina per la prossima stagione. C’è la volontà di affidare la panchina viola che verrà a Maurizio Sarri. Sul tavolo dell’allenatore toscano un contratto triennale. Si continuerà a trattare ancora nelle prossime settimane.

Dopo la vittoria contro lo Spezia, la Fiorentina prosegue il proprio percorso verso i 40 punti necessari a salvarsi, con Cesare Prandelli che comincia a domandarsi quale sarà il proprio futuro in viola. Per il tecnico, si legge sull'edizione fiorentina de La Repubblica, la sensazione è che ci possa essere spazio nell'immediato, con un ruolo da direttore tecnico. Questa dovrebbe essere la soluzione più probabile nel caso in cui la squadra finisse la stagione in crescendo.

Quattro squadre su Sergio Agüero, in scadenza di contratto col Manchester City. Secondo quanto riportato dal Sun l'argentino sarebbe nel mirino di Barcelona e Atlético de Madrid, che lo avrebbero già contattato da tempo. Nel caso dei colchoneros si tratterebbe di un ritorno, dopo l'esperienza dl 2006 al 2011. Il tabloid conferma i sondaggi di Inter e Juventus, già rivelati ieri in Spagna. Il Kun, va ricordato, ha sempre ribadito nelle interviste passate di voler chiudere la carriera all'Independiente, una volta terminata l'esperienza al Manchester City. Manterrà la parola? Quel che è certo è che una sua permanenza con i citizens sembra complicata e la squadra, praticamente senza di lui in questa stagione, sta dimostrando di poterne fare a meno.

Alessio Romagnoli non sta attraversando un buon momento, visto che dopo il derby contro l'Inter è finito nell'occhio del ciclone, con tante critiche anche da parte dei tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da Tuttosport la questione legata al suo rinnovo non aiuta a riportare il sereno, visto che il suo contratto è in scadenza nel 2022 e non è stato ancora trovato l'accordo per prolungarlo. Il suo agente Mino Raiola ha chiesto 4,5 milioni di euro a stagione, contro i 3 offerti dal club.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento De Laurentiis non starebbe pensando a un divorzio anticipato con Gattuso che però potrebbe arrivare nel caso in cui contro il Granada dovesse arrivare un'altra sconfitta. La speranza di tutti è che dalla sfida europea arrivi un risultato che ricopra anche la funzione di scintilla per riaccendere la stagione azzurra, in caso contrario, si vivrà alla giornata, o peggio, si arriverà allo strappo anticipato.

Negli scorsi giorni, Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, ha incontrato nei giorni scorsi il direttore generale della Roma Tiago Pinto per fare il punto sul ritorno del proprio assistito ma anche sul possibile rinnovo del contratto visto che il calciatore vuole fortemente restare in giallorosso anche nelle prossime stagioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

TOTTENHAM, MOURINHO NON È PIÙ SALDO. LEVY HA GIÀ UNA LISTA DI SOSTITUTI, NAGELSMANN IN POLE. LIVERPOOL, KLOPP VUOLE OCAMPOS: OFFERTO AL SIVIGLIA IL CARTELLINO DI MINAMINO. CHELSEA OFFERTA AL BAYERN MONACO PER SULE. ARSENAL, BELLERIN VUOLE PARTIRE MA I GUNNERS NON SI ARRENDONO: L'OBIETTIVO È IL RINNOVO

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph inizia a traballare la panchina di José Mourinho. La sconfitta nel weekend contro il West Ham ha portato il Tottenham a subire il 5° ko nelle ultime 6 partite di Premier League facendo scivolare gli Spurs al nono posto in classifica, a nove punti dalla zona Champions. Decisamente non in linea con gli obiettivi e per questo motivo saranno decisive le prossime due settimane per lo Special One per dimostrare di essere l'uomo giusto per condurre la squadra nei posto che merita. Il media inglese riporta che il presidente Daniel Levy ha già una rosa di sostituti pronta: primo nome della lista Julian Nagelsmann, attuale tecnico del Lipsia.

Il Liverpool ha messo nel mirino Lucas Ocampos, attaccante argentino in forza al Siviglia. Secondo quanto riportato dal Daily Star i Reds sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Takumi Minamino, attaccante giapponese attualmente in prestito al Southampton.

Il Chelsea ha messo nel mirino Niklas Sule, colosso della difesa del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Caught Offside infatti, i Blues sono pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro per il centrale classe '95.

Il futuro di Hector Bellerin potrebbe essere lontano dall'Arsenal. Come si legge sulle pagine del Daily Express infatti, il terzino spagnolo, il cui contratto scadrà nel 2023, vorrebbe lasciare i Gunners al termine della stagione per provare una nuova avventura. L'Arsenal però non si arrende e nelle prossime settimane proverà a convincere il giocatore a rinnovare il suo contratto.