Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 Aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Massimiliano Allegri è a un passo dal ritorno sulla panchina della Juventus. Il Corriere di Torino apre la sua edizione di oggi proprio sottolineando come in casa bianconera ci sia "aria di rivoluzione", con il tecnico livornese che avrebbe avuto già diversi contatti con il presidente Agnelli in vista di un ritorno che fino a qualche tempo fa sembrava impossibile e che ora potrebbe diventare realtà a prescindere dalla conquista o meno di un posto in Champions. Se davvero dovesse concretizzarsi il ritorno dell'allenatore delle due finali europee, a rischiare il posto sarebbero Paratici e Nedved, anche se mandare via due dirigenti che hanno fatto parte di uno dei cicli più vincenti del calcio mondiale, non è facile nemmeno per la Vecchia Signora.

Non c'è soltanto Massimiliano Allegri per il futuro della panchina della Juventus, in caso di addio ad Andrea Pirlo. Tuttosport oggi in edicola apre il ventaglio delle possibilità, tutti i nomi che al momento sono sulla scrivania del club bianconero. Il sogno resta uno: Zinedine Zidane, che è anche quello di Andrea Agnelli e dei tifosi. Accordo in scadenza nel 2022 con il Real Madrid, a fine stagione deciderà il futuro.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Paulo Dybala. La Juventus, spiega il giornale, è pronta a vendere l'argentinoper sistemare i conti. In questi 24 giorni, Dybala si gioca la Juventus: deve essere un protagonista nel finale per far cambiare idea al club e per tornare sulla copertina dei talenti mondiali. Pochissimi bagliori in una stagione sfortunata, e infortunata, senza Champions la Juve non vorrebbe ma addirittura dovrebbe cederloper far quadrare i conti. Contratto in scadenza nell'estate del 2022, i rapporti con l'entourage sono freddi e non c'è intenzione di fargli fare un'annata con la possibilità di perderlo a zero. Quindi o rinnova, dimostrando di esser di nuovo protagonista, o dirà addio alla Juve in estate.

L'Inter dovrà difendersi dall'assalto del Chelsea per Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato dal Sun, il club inglese vorrebbe infatti riacquistare il centravanti belga, che ha già vestito la maglia dei Blues, ed è pronto a mettere il piatto un'offerta da 90 milioni di sterline, poco meno di 105 milioni di euro. Werner non ha convinto nel suo primo anno a Londra e Haaland, altro obiettivo di Abramovich, sembra essere fuori portata, visto che il Manchester City appare in vantaggio. Ecco dunque che il primo nome di Tuchel è quello di Lukaku, ma difficilmente l'Inter deciderà di privarsi di lui nella prossima estate.

Resta in bilico la posizione di Alessio Romagnoli in vista della prossima stagione visto che il rinnovo di contratto pare ancora distante e che dunque la cessione resta una delle ipotesi da prendere in considerazione. La volontà del club sarebbe quella di prolungare l'accordo con il capitano, ma se dovesse presentarsi la possibilità di cederlo a una cifra consistente, ottenendo dunque una buona plusvalenza, i proventi dell'addio del rossonero, verrebbero utilizzati per il riscatto, fissato a 28 milioni di euro, di Fikayo Tomori. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Nantes con una nota apparsa sul sito ufficiale ha reso noto quest'oggi di aver riscattato dalla Fiorentina il cartellino del portiere classe '99 Alban Lafont. Nelle casse della Fiorentina vanno 9 milioni di euro, ma adesso lo stesso club viola - che due anni fa si assicurò il contro-riscatto - se interessato potrà a suo volta riacquistare l'estremo difensore francese, per undici milioni di euro.

Il contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli è in scadenza nel 2022 e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la volontà di Aurelio De Laurentiis è quella di trovare una svolta nella trattativa per il rinnovo. Nelle prossime settimane ci saranno altri colloqui e anche se il club ha iniziato a parlare con Lamela, in uscita dal Tottenham, la priorità è sempre quella di prolungare con il capitano.

Uno dei sogni di mercato della Roma dei Friedkin risponde al nome di Danny Van de Beek, avversario di stanotte nella semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United. Il giocatore olandese arriva da una brutta annata, ma il contratto da 6 milioni l'anno è un ostacolo non da poco. I giallorossi potrebbero pensarci solo vincendo la competizione europea e dunque approdando in Champions dopo aver eliminato proprio i Red Devils. Dal canto loro, gli inglesi, hanno provato a spostare il discorso su un eventuale scambio con Zaniolo. Proposta rispedita subito al mittente, visto che per i proprietari del club romanista, il fantasista italiano è letteralmente incedibile. A riportarlo è La Repubblica.

Il futuro di Robin Gosens come quello di Timothy Castagne? Non sono mancate nelle ultime settimane le richieste e le proposte per l'esterno tedesco. Non ultimi i segnali d'amore mandati dal giocatore in un'intervista in patria su un eventuale futuro in Bundesliga. Il tema di discussione era il Borussia Dortmund che era solo l'ultima di tante big interessate a Gosens: per l'esterno dell'Atalanta si sono fatte sotto anche Atletico Madrid, Juventus e Manchester City.Piomba il Leicester Adesso, il Leicester. I rumors inglesi degli ultimi minuti trovano conferma: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com la trattativa con le Foxes è ben impostata. Prima di affondare il colpo, però, il giocatore vuole la garanzia che la formazione di Brendan Rodgers sia in Champions League. Sul tavolo anche le cifre, più alte di quanto emerso nelle ultime ore: 25 milioni più bonus nelle casse del club di Percassi. Accelerata importante del Leicester, già nelle prossime due settimane potrebbero esserci novità a riguardo.

Lionel Messi ha deciso: resterà al Barcellona. È quello che afferma l'emittente TVE, che nel suo notiziario odierno ha parlato delle trattative per il rinnovo del contratto dell'argentino, ufficialmente cominciate con l'incontro tra Jorge Messi e Laporta. Il fuoriclasse avrebbe accettato una drastica riduzione dello stipendio, a patto però che la squadra rimanga competitiva e che gli venga garantito un contratto a lungo termine, in modo da consentirgli di restare nel club anche dopo il ritiro. Filtra grande ottimismo, il Barcellona è pronto a ripartire ancora dal suo simbolo.

Adesso è ufficiale, il Lipsia ha il sostituto di Nagelsmann in panchina. Dal prossimo 1 luglio sarà infatti Jesse Marsch il nuovo allenatore del club della Red Bull. Ad annunciarlo è stata la stessa società tedesca con una nota sul proprio profilo Twitter.

Nuovo capitolo nella trattativa di rinnovo del contratto fra Sergio Ramos e il Real Madrid. Il capitano dei Blancos, in scadenza, da mesi sta cercando un accordo con Florentino Perez ma al momento la fumata bianca non sembra essere né vicina né scontata. Secondo ABC, però, qualcosa si è mosso nelle ultime ore: in particolare lo stesso Ramos avrebbe accettato l'ipotesi di un taglio dello stipendio, a patto che il Real metta sul tavolo un biennale. La società al momento non sembra convinta, visto che la filosofia in tal senso è chiara e parla di rinnovi annuali per giocatori ultretrentenni come Ramos. La svolta, in un senso o nell'altro, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni dopo un confronto diretto fra il giocatore e il presidente Perez.