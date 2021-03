Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 marzo

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

IBRAHIMOVIC-MILAN AVANTI ASSIEME, DONNARUMMA SEMPRE IN STALLO. LA JUVE PUNTA AGUERO, MA L’INGAGGIO È UN OSTACOLO. PER LOCATELLI SERVONO ALMENO 30 MILIONI. NAPOLI: MAKSIMOVIC E HYSAJ VIA, IL LIVERPOOL SU KOULIBALY. DA VERONA POTREBBERO ARRIVARE JURIC, ZACCAGNI E BARAK. SAMP, IL TOTTENHAM PUNTA DAMSGAARD. NKOULOU AI SALUTI COL TORINO

Il Milan potrebbe fare una deroga al tetto di stipendio per accontentare Zlatan Ibrahimovic e legarlo ai colori rossoneri per un altro anno. Il giocatore svedese dovrebbe quindi firmare un annuale da sette milioni di euro. Per quanto riguarda invece Gigio Donnarumma continua la fase di stallo con i rossoneri che stanno provando a tenerlo a ogni costo e il giocatore che chiede un super ingaggio da 10 milioni a stagione. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e del suo entourage di puntare a un prolungamento biennale e non pluriennale come vorrebbero i rossoneri. In uscita in casa Milan c’ è Samu Castillejo per il quale però serviranno otto milioni di euro in modo da evitare una minusvalenza. In entrata si raffredda la pista che porta a Thauvin del Marsiglia vista la richiesta di un ingaggio attorno ai 5 milioni di euro.

La Juventus punta su Sergio Aguero che lascerà il Manchester City a fine stagione. Il Kun percepisce circa 15 milioni di euro in Inghilterra, una cifra molto alta che il club bianconero non potrebbe corrispondere. Per la fumata bianca servirà che l’argentino venga incontro al club piemontese. Per il centrocampo l’obiettivo è sempre Manuel Locatelli del Sassuolo che ha una valutazione fra i 30 e i 40 milioni di euro e piace anche al City di Guardiola.

Il Napoli ha deciso di fare a meno di Maksimovic e Hysaj nela prossima stagione e lascerà partire i due difensori a costo zero alla scadenza del contratto fissato nel prossimo giugno. Diverso il discorso di Kalidou Koulibaly che i partenopei vorrebbero trattenere nonostante il Liverpool sia pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro. Nel frattempo per la panchina potrebbe spuntarla Ivan Juric dell’Hellas che potrebbe portare due giocatori con sé da Verona: si tratta di Mattia Zaccagni e Antonin Barak, due perni del centrocampo gialloblù in questa stagione. L'Hellas Verona ha deciso di investire i 6,5 milioni di euro previsti dall'accordo con l'Inter per il riscatto di Federico Dimarco, da quasi due anni in prestito in Veneto.

Il Sassuolo guarda al futuro e mette sotto contratto il difensore classe 2004 Seb Loeffen del PSV. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2024. L'idea della Sampdoria riguardo al futuro di Mikkel Damsgaard era chiara, almeno fino a prima dei due gol messi a segno in Nazionale. I blucerchiati avevano intenzione di trattenerlo almeno un altro anno prima di cederlo al miglior offerente nel 2022, ma il grande interesse che si è creato intorno a lui potrebbe cambiare i piani del presidente Ferrero. Il Tottenham lo segue con interesse e a questo punto, in caso di proposta da 20 milioni di euro, è molto probabile che il danese faccia le valigie. Bruno Alves e il Parma si diranno addio a fine stagione. Il portoghese vuole giocare un altro anno, ma lo farà altrove visto che non ha trovato l’accordo con il club ducale. Nikolas Nkoulou è pronto per tornare a disposizione di Nicola dopo il periodo complicato passato per colpa del Covid-19. Il difensore ha fatto un patto con l'allenatore: dare tutto per la salvezza e, solo dopo, occuparsi del futuro. Il centrale la prossima stagione non vestirà più la maglia granata perché si libererà a costo zero senza aver rinnovato il contratto con il club di Cairo. Sulle sue tracce ci sono Fiorentina, Milan e Roma.

HAALAND VUOLE LASCIARE IL BORUSSIA DORTMUND, FUTURO IN SPAGNA? L’AGENTE DI CAMAVINGA APRE ALLA PREMIER. LIONE-GUEDES, ECCO IL RINNOVO

Il futuro di Erling Haaland è ancora un rebus. Quel che è certo è che il calciatore ha già comunicato al Borussia Dortmund la sua volontà, ovvero lasciare il club giallonero in estate. In pole c'è il Real Madrid, che da tempo segue il norvegese. La sua valutazione di 180 milioni spaventa anche club blasonati come Barcellona o Manchester City.

Futuro in Premier League per Eduardo Camavinga? Ne ha parlato il suo agente Jonathan Barnett aprendo le porte a un trasferimento nel massimo campionato inglese, anche se il super agente inglese ha chiarito di non sapere ancora dove giocherà il giovanissimo talento del Rennes (“ma non è un qualsiasi diciottenne”, assicura lo stesso Barnett), da tempo nel mirino del Liverpool, ma seguito anche dal Real Madrid.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Lione ha annunciato di aver rinnovato il contratto del difensore Marcelo Guedes. Il brasiliano, classe 1987, è arrivato in Francia nel 2017 e ha firmato fino al 2023.