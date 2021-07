Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

PARATICI SFIDA LE ITALIANE PER PJANIC. HAKIMI A PARIGI, INTER A CACCIA DEL SUCCESSORE. CR7-JUVENTUS: SENSAZIONI DI PERMANENZA. CUADRADO RINNOVA. MILAN TRA IL RITORNO DI TONALI E L'IDEA ISCO. DI LORENZO E IL NAPOLI AVANTI INSIEME. LAZIO, FATTA PER IL GIOVANE ROMERO. ROMA: CASTING A SINISTRA, UN PORTIERE IN ARRIVO E DUE IN PARTENZA. GENOA, TORINO E FIORENTINA SU DOVBYK. THIAGO MOTTA A LA SPEZIA. IL VENEZIA VUOLE RIPORTARE GIOVINCO IN ITALIA.

Il Tottenham sfida Inter, Juventus e Manchester United nella corsa a Miralem Pjanic. Come riportato dal Daily Express, Fabio Paratici sta lavorando per acquistare il centrocampista in uscita dal Barcellona.

Emoticon di un aereo che decolla su Twitter e indizio social sul suo arrivo a Parigi per le visite mediche con il Paris Saint Germain. Achraf Hakimi è pronto a sbarcare in Francia per svolgere i test con quella che sarà la sua nuova squadra.

Caccia al post-Hakimi nell'Inter: Hector Bellerin resta il preferito, ma l'Arsenal deve prima trovare un sostituto. Denzel Dumfries ha costi elevati ed è destinato a rimanere un sogno, per questo motivo Davide Zappacosta, in uscita dal Chelsea, rischia di essere l’obbiettivo più realizzabile.

Il grande sogno per la corsia mancina di Simone Inzaghi si chiama Marcos Alonso, tuttavia come riporta il Corriere dello Sport lo spagnolo del Chelsea sembra essere un sogno destinato a rimanere tale, perché i Blues non hanno bisogno di monetizzare per la sua cessione.

Il futuro di Christian Eriksen potrebbe essere all'estero. Il danese fra 10 giorni tornerà a Milano per sottoporsi a nuovi accertamenti. Al momento l'ipotesi più probabile è quella di una cessione all'estero: Inghilterra, Olanda e Danimarca, sono questi i tre paesei dove i parametri per concedere l'idoneità sportiva non sono severi come in Italia.

Joao Mario e l'Inter in attesa. Dopo aver trovato l'accordo col club nerazzurro e col giocatore, il Benfica spera adesso di sbloccare la trattativa nei prossimi giorni. Tutto dipenderà dallo Sporting, che ha un paio di giorni per decidere se pareggiare o meno l'offerta da 7.5 milioni di euro o tirarsi indietro.

Matias Vecino non lascerà l'Inter quest'estate. O almeno questo è lo stato attuale della situazione. Infatti come svelato da La Repubblica, Simone Inzaghi avrebbe posto il veto circa un'eventuale cessione dell'uruguaiano.

Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, è atteso in Italia questa settimana per l'incontro (probabilmente decisivo) con la Juventus. Lo scrive questa mattina Tuttosport che spiega come siano in aumento le quotazioni di una permanenza a Torino.

Una volta rientrato a Torino, per Juan Cuadrado ci sarà subito da discutere del rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2022: l'idea della Juventus è quella di prolungare di una stagione, portando la scadenza al 2023.

La Juventus ha ceduto in prestito per una stagione l'attaccante Giacomo Vrioni al WSG Tirol. Ad annunciarlo è stato lo stesso club austriaco con un comunicato.

Definito il ritorno di Sandro Tonali al Milan: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nel pomeriggio è stato trovato l'accordo finale tra il Milan e il Brescia per il passaggio in rossonero del centrocampista a titolo definitivo. Alle Rondinelle 10 milioni totali (bonus compresi), più il cartellino di Giacomo Olzer.

Come accaduto nel 2014 e nel 2018, Isco è nel mirino del Milan. La Gazzetta dello Sport spiega che le condizioni sono cambiate: il prezzo ora sarebbe fattibile con la valutazione che si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro. I buoni rapporti fra i club, in trattativa anche per Brahim Diaz, poi potrebbero fare il resto.

Il Milan ha messo gli occhi su Dusan Tadic, uno dei tanti profili che il club sta valutando per la sua trequarti. Non sarà facile strapparlo all'Ajax, specie dopo le parole di ieri di Overmars che lo ha dichiarato incedibile, ma i rossoneri - come raccontatovi da TMW nel week-end - sarebbero pronti a raddoppiargli l’attuale ingaggio da 2 milioni di euro più bonus a stagione.

Prosegue la trattativa tra il Milan e il Manchester United per Diogo Dalot, terzino di proprietà dei Red Devils che nell'ultima stagione ha giocato per il club rossonero. I rossoneri lo rivorrebbero in prestito, ma aggiungendo il diritto di riscatto. Da capire se il Manchester aprirà a questa formula.

Non è un mistero che l'Eintracht Francoforte abbia messo nel mirino Jens-Petter Hauge. Secondo quanto riporta Sky Sport, la trattativa avrebbe riscontrato una brutta frenata a causa della distanza fra i due club. La richiesta dei rossoneri di 12 milioni di euro sarebbe ritenuta troppo elevata.

Il Milan è sempre attento ai giovani e avrebbe messo nel mirino Ignace Van der Brempt del Club Brugge: si tratta di un giocatore classe 2002 che può giocare sia da terzino destro che da difensore centrale. L'idea de Diavolo è quella di prenderlo per una cifra intorno ai 2,5-3 milioni di euro e poi girarlo in prestito a qualche club italiano (Cremonese e Brescia sarebbero interessate).

Nuova pretendente per Andrea Belotti. L'attaccante del Torino, impegnato ora con la nazionale di Mancini all'Europeo, ha attirato le attenzioni di diversi club del nostro campionato e non solo. Il centravanti piacerebbe all'Atalanta che starebbe pensando ad un assalto ma soltanto in cui arrivasse un'offerta irrinunciabile per Zapata o Muriel, altrimenti considerati incedibili.

L'Atalanta continua la ricerca di un difensore: la scelta va sempre su Matteo Lovato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de L'Arena, c'è troppa distanza fra la richiesta e l'offerta nerazzurra. L'Hellas chiede 18 milioni cash mentre la Dea sarebbe disposta ad arrivare a 12 aggiungendo come contropartita Alessio Piccolo e Alessandro Cortinovis.

Giovanni Di Lorenzo e il Napoli vanno avanti insieme: secondo quanto rivela la redazione di Sky, il laterale e il suo entourage hanno trovato l'accordo con gli azzurri per il rinnovo e il prolungamento del contratto. La nuova scadenza sarà nel 2026.

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Secondo quanto riportato da Rai Sport la società azzurra - col placet di Spalletti - ha messo nel mirino Denis Zakaria, anni 24, centrocampista del Borussia M'gladbach in scadenza di contratto nel 2022 e assistito da Ramadani.

Mohamed Fares è in uscita dalla Lazio ma i biancocelesti sono disposti a dire addio all'esterno soltanto a titolo definitivo. La valutazione è di 7 milioni di euro e l'affare è adesso molto complicato per Torino e Cagliari, che vorrebbero il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Un giovane talento per la Lazio. Come riporta Sky infatti, il club biancoceleste ha chiuso per Luka Romero, centrocampista in arrivo dal Maiorca. Classe 2004, nei prossimi giorni effettuerà le visite mediche con la Lazio.

Prosegue il casting per l'esterno della Roma. Il club giallorosso sta valutando diversi profili per sostituire Spinazzola, infortunatosi al tendine di Achille. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, in pole ci sarebbe Cristiano Biraghi. In ballo anche Mitchell Dijks e Federico Dimarco mentre Robin Gosens piace ma costa troppo, l’Atalanta vuole 20 milioni di euro. ai giallorossi piacerebbe molto Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach ma anche per lui si parla di circa 20 milioni. Giallorossi anche su Reinildo Mandava: il Lille chiede 15 milioni per il giocatore, che però ha un contratto in scadenza nell'estate 2022.

Mikkel Damsgaard può diventare uno dei pezzi pregiati del mercato della Sampdoria. Il danese, protagonista di un ottimo Europeo, è entrato nel mirino di diversi club italiani e non. Come riporta Il Secolo XIX, anche la Roma sarebbe entrata nel novero delle pretendenti del classe 2000.

Sarà con ogni probabilità Rui Patricio il prossimo portiere della Roma. Era la prima scelta sul taccuino di Tiago Pinto per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho e, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, balla un milione fra la richiesta del Wolverhampton, 11 milioni più tre di bonus, e l'offerta del club della Capitale, 10+3.

Pau Lopez è sempre più lontano dalla Roma. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nella giornata di domani il portiere spagnolo effettuerà infatti le visite mediche con l'Olympique Marsiglia e successivamente firmerà per il club francese

Rientrato dal prestito all'Everton, Robin Olsen potrebbe nuovamente lasciare la Roma. Il portiere svedese avrebbe diverse offerte dall’estero e il club starebbe valutando la cessione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbero offerte da Real Sociedad e Lille.

Il Galatasaray cerca un terzino per rinforzare la propria rosa e nel lotto dei nomi, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, c'è anche Davide Santon. Per il giocatore, che potrebbe lasciare la Roma proprio in questa estate, sarebbe pronta un'offerta di un contratto triennale.

Tuttosport racconta alcuni dei movimenti di mercato che la Fiorentina sta portando avanti. Per l'attacco va monitorata la situazione legata a Simy che potrebbe arrivare come vice-Vlahovic. Sempre a Crotone va seguita la pista che porta a Junior Messias, anche se prima sarà necessario capire quale sarà il futuro di Kokorin. Italiano lo valuterà a Moena.

Fiorentina concentrata sul centrocampo. Il club viola è alla ricerca di elementi che possano dare lustro alla zona nevralgica. Come spiega Tuttosport, l’obiettivo sarebbe concentrato su Niklas Dorsch. Il calciatore del Gent, valutato 10 milioni di euro dal club belga, sarebbe uno degli indiziati principali insieme a Lucas Torreira e Stefano Sensi.

È ufficiale il ritorno di Kevin Diks in Danimarca, questa volta all'FC Copenhagen dopo l'esperienza all'Aarhus. Questo il comunicato ufficiale del club danese: "L'olandese Kevin Diks è un nuovo giocatore dell'FCK con un contratto fino all'estate del 2025. Diks arriva da ACF Fiorentina".

Il Torino guarda in Ucraina. Il nome sul taccuino del ds Vagnati è quello di Artem Dovbyk, attaccante 24enne e autore del 2-1 nei minuti di recupero del secondo tempo supplementare contro la Svezia. Piace anche a Genoa, Fiorentina, Marsiglia e Real Sociedad.

Mariusz Stepinski è sempre più vicino a lasciare l'Italia e Verona: secondo l'Arena, il San Gallo, club della massima serie svizzera, pagherà di tasca propria tutto l'ingaggio dell'attaccante polacco.

A pochi giorni dall'inizio del ritiro di Castelrotto, continua ad essere incerto il futuro di Luigi Sepe, portiere che sicuramente lascerà il Parma. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, nelle ultime ore il Bologna avrebbe chiesto informazioni.

Il Cagliari va alla ricerca di rinforzi per la propria mediana e sarebbe intenzionato a riportare in Italia il centrocampista Mario Lemina. Il classe 1993 ex Juventus è di proprietà del Southampton, anche se ha giocato l'ultima stagione in prestito al Fulham.

Come riferito da Sky Sport, non soltanto il Monza (e sullo sfondo pure il Parma) sulle tracce di Mattia Valoti. Il centrocampista della SPAL, riferiscono da Sky Sport, è entrato in queste ore anche nel mirino del Cagliari di Leonardo Semplici.

Lo Spezia ha ristretto il cerchio e preso una decisione definitiva sul nome del prossimo allenatore. Sarà Thiago Motta: l'ex centrocampista, che in panchina ha debuttato in Serie A con il Genoa nel 2019 in un'esperienza durata poco, firmerà nelle prossime ore un contratto triennale con la società ligure.

Petko Hristov è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il difensore bulgaro arriva a titolo definitivo dall’ACF Fiorentina, ed ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo di quattro anni.

L'Empoli va alla ricerca di un doppio colpo, così da poter rinforzare la squadra del neo-allenatore Andreazzoli. Per la difesa il sogno dei toscani sarebbe il ritorno di Daniele Rugani dalla Juventus, mentre in avanti contatti con l'Atalanta per il giovane attaccante Roberto Piccoli.

Andrea Cambiaso si può considerare il primo acquisto per la nuova stagione azzurra: Empoli e Genoa hanno trovato l’accordo che permetterà al calciatore di essere a disposizione del nuovo mister Andreazzoli, rimanendo stavolta a titolo definitivo.

Potrebbe crearsi un asse di mercato a sorpresa tra Salernitana e Napoli. Il primo a muoversi su quella tratta potrebbe essere il difensore Sebastiano Luperto. Non solo lui, però: interessa pure l'attaccante Gennaro Tutino, che però Spalletti vorrà visionare meglio prima di poter dare il via libera ad una sua partenza.

Salernitana a caccia di rinforzi in difesa. Si lavora per Aljaz Struna, ex difensore del Palermo e oggi al Montreal. Lo sloveno può essere uno dei primi colpi granata una volta ultimata l’iscrizione al campionato.

Sebastian Giovinco è pronto a tornare in Italia dopo la lunga avventura all'estero, prima in MLS e ora all'Al Ahli. Secondo quanto rivelato da Sky, il Venezia sarebbe pronto ad accontentarlo.

Potrebbe essere ancora in Serie A il futuro di Alessandro Tripaldelli: il Venezia sembra essere in vantaggio su Lecce, SPAL e Benevento, club di Serie B che da tempo hanno messo gli occhi sul calciatore.

PSG, PRESTO GLI ANNUNCI DI RAMOS E DONNARUMMA. LIVERPOOL SU RENATO SANCHES. ATLETICO MADRID: PRESO MARCOS PAULO, RINNOVATO VITOLO. NIENTE ITALIA PER BORRE. PODOLSKI NON SI FERMA, RIPARTE DALLA POLONIA.

Sergio Ramos è praticamente un giocatore del PSG. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'ormai ex capitano del Real Madrid ha trovato l'accordo con il club francese e presto potrebbe svolgere le visite mediche. Nelle prossime 48 ore, dunque, dovrebbe arrivare l'ufficialità: un grande colpo per i parigini, che poi annunceranno anche l'ingaggio di Gianluigi Donnarumma.

Il Lille sarebbe pronto a cedere il centrocampista Renato Sanches in questa finestra di mercato. Secondo L’Equipe le prestazioni del lusitano nell’ultima stagione in Ligue 1 e con la nazionale all’Europeo hanno attirato l’attenzione di diversi club sul classe ‘97. In particolare il Liverpool.

Dall'imminente cessione al possibile rinnovo. Il Manchester United, come scrive questa mattina il Daily Mail, vuole blindare il laterale Luke Shaw con un nuovo accordo.

Toby Alderweireld è pronto a lasciare il Tottenham. A confermarlo è il portale Football London, secondo il quale gli Spurs avrebbero deciso di accogliere la richiesta del difensore belga di essere ceduto per tentare una nuova avventura.

Arsenal a un passo dal chiudere un doppio colpo in entrata. Dal Benfica è in arrivo il terzino mancino Nuno Tavares che svolgerà le visite mediche dopo aver terminato il periodo di quarantena. Dall'Anderlecht invece è in arrivo il centrocampista Albert Sambi Lokonga con cui è stato trovato un accordo di massima. Il primo costerà circa 8 milioni di sterline, mentre il secondo attorno ai 17 milioni.

L'Atletico Madrid ha annunciato sul proprio sito il rinnovo fino al 2024 del centrocampista offensivo Víctor Machín Pérez, meglio noto come Vitolo. Il classe '89 nella giornata di ieri era stato annunciato dal Getafe che lo aveva prelevato in prestito dal club madrileno.

L'Atletico Madrid ha annunciato sul proprio sito il tesseramento di Marcos Paulo Costa do Nascimento. L'attaccante classe 2001 arriva dalla Fluminense e ha firmato un contratto di cinque anni con il club della capitale iberica.

Accostato a più riprese al campionato italiano, Rafael Santos Borre ha accettato la corte dell'Eintracht Francoforte, dove andrà a sostituire il partente Silva. L'attaccante colombiano, attualmente impegnato in Copa America, era svincolato dal River Plate ed ha firmato un contratto sino al 2025.

I campioni di Francia hanno il loro nuovo allenatore. Dopo l'addio a Christophe Galtier, passato al Nizza, il Lille ha annunciato che il tecnico per la stagione 2021/22 sarà Jocelyn Gourvennec.

Il Celta Vigo ha annunciato sul proprio sito l'arrivo dal Benfica dell'attaccante Franco Cervi. L'argentino classe '94 ha firmato un contratto fino al 2024 con il club iberico. Ai lusitani dovrebbero essere andati sei milioni di euro.

Il Getafe ha raggiunto un accordo con il Chivas de Guadalajara per il trasferimento di José Juan Macías. Il calciatore messicano, attaccante classe 1999, arriva in prestito per la stagione 2021/22, con diritto di acquisto in favore del club spagnolo.

L'Osasuna ha annunciato due nuovi rinforzi per la prossima stagione. Riscattato dal Girona il difensore Jonas Ramalho, che ha firmato un contratto fino a giugno 2022. Contemporaneamente, è arrivata anche l'ufficialità dell'acquisto di Cote: il terzino sinistro era svincolato dopo la fine del contratto con l'Eibar.

Il primo acquisto stagionale da parte del Rennes è subito un grosso calibro. Si tratta di Loic Bade, difensore centrale francese di origini ivoriane. Si è messo in mostra nell'ultima stagione con la maglia del Lens, accordo quinquennale.

Ezgjan Alioski lascia il Leeds United. Arrivato nel 2017, il terzino macedone è stato un vero e proprio jolly per Marcelo Bielsa ma non ha trovato l'intesa con il club per il rinnovo del contratto.

Lukas Podolski è pronto per una nuova avventura. Dopo l'addio all'Antalyaspor e alla Turchia, l'ex attaccante di Inter e Bayern Monaco vola in Polonia: ha firmato un contratto annuale con il Gornik Zabrze.