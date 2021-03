MilanNews calcola il valore del ritorno in Champions: "Più di 30 milioni di euro"

E' tornare in Champions League l'obiettivo principale del Milan in questa stagione. Lo sottolinea quest'oggi 'MilanNews.it', che all'indomani della vittoria dell'Inter contro l'Atalanta rimarca come tornare nella massima competizione continentale per club sia l'obiettivo principale dei rossoneri. "La corsa per la massima competizione europea è ancora apertissima, sebbene i rossoneri partano da una posizione invidiabile rispetto alla concorrenza: +4 sulla Juventus (una gara in meno), +6 sulla Roma (scontro diretto a favore), +7 sull'Atalanta, +9 sul Napoli e +13 sulla Lazio (entrambe con un match da recuperare). Manca ancora tantissima strada, ma ricordare quanto varrebbe la partecipazione aiuta a quantificare economicamente l'eventuale impresa rossonera", si legge.

Ma quanto vale? "Qualora il Milan si qualificasse all'edizione 21/22 della Champions League - si legge -, il club rossonero guadagnerebbe una cifra (sicura), composta da più componenti: 15 milioni circa del bonus partecipazione (quest'anno è stato 14.5), la quota di ripartizione in base al ranking decennale (anche qui al Milan toccherebbero circa 15 milioni), a cui andrebbe ad aggiungersi il market pool (diviso in due quote), il cui ammontare dipenderebbe dal posizionamento finale in campionato (nel 2019/20 è stato di 10 milioni per la prima in classifica, poi 7.5, 5 e 2.5) e dai risultati nella competizione (L'Inter con la sola qualificazione al girone ha guadagnato 4.8 milioni). Di conseguenza, come base di partenza, il Milan si porterebbe a casa una cifra che supererebbe i 30 milioni di euro. Tutt'altra musica rispetto all'Europa League (quest'anno circa 12 milioni iniziali)".