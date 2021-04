Milannews duro col Milan: "Altro che Superlega: sta buttando via la stagione"

Ennesimo crollo: il Milan sta buttando via la stagione. Altro che Superlega: i rossoneri rischiano di rimanere fuori dalla Champions. La Lazio passeggia su Calhanoglu e compagni, che ci provano ma senza qualità né tanta voglia. La doppietta di Correa e il gol di Immobile certificano una crisi che dura ormai da mesi. Ora la strada si fa in salita: davanti alla squadra di Pioli c'è una montagna difficile da scalare. Cos'è successo a questo gruppo? La benzina è finita, ok, ma questa non può essere una valida giustificazione.