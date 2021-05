Milano Finanza - Oaktree come Elliott? Senza rimborso, può diventare proprietario dell'Inter

Oaktree come Elliott? A oggi, non è detto: come noto, il fondo che finanzierà l’Inter ne diventerà anche azionista di minoranza rilevando il 31 per cento attualmente in mano a Lion Rock. Non è uno scenario del tutto da escludere: come riportato dai colleghi di Milano Finanza, infatti, Oaktree dovrebbe avere in pegno, come garanzia del finanziamento da 275 milioni, il 68,55 per cento del club, cioè la quota di Suning. In caso di mancato rimborso (quindi uno scenario che dovrà eventualmente verificarsi in futuro, come però è successo proprio al Milan), potrà così escutere il pegno e diventare proprietario dell’Inter.