Mou racconta: "Esonerato la mattina dal Tottenham, nel pomeriggio mi ha chiamato la Roma"

José Mourinho ha rilasciato un'intervista al mensile portoghese GQ parlando anche del suo passaggio alla Roma. Il tecnico portoghese ha svelato un retroscena sulle trattative intavolate con la società giallorossa: "La Roma mi ha voluto fortemente, è stata una cosa istantanea o quasi, la mattina il Tottenham mi ha esonerato e il pomeriggio la Roma mi ha chiamato. Loro mi hanno voluto, mi hanno fatto risentire la passione per il calcio che c’è in Italia e che conosco, specialmente a Roma dove non si vince un trofeo da 20 anni. I Friedkin, i nuovi proprietari con un approccio professionale e umile, mi hanno trasmesso il loro entusiasmo per questo nuovo incredibile capitolo professionale della loro vita, sono stati veramente obiettivi, onesti e sinceri con me, mi hanno fatto sentire la passione per questo lavoro, mi hanno colpito per come si sono approcciati con me".