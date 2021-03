Oggi il derby di Genova - La vigilia di Ballardini: cuore, testa, gambe e idee per vincere

"Servirà cuore, testa, gambe e idee chiare". Davide Ballardini non ha dubbi su cosa servirà questa sera in campo. Il tecnico ravennate si appresta ad affrontare il suo quinto derby della Lanterna sulla panchina del Genoa. Obiettivo, neanche a dirlo, quello di riscattare la sconfitta di domenica scorsa in casa dell'Inter e dare una gioia ai propri tifosi che ieri hanno dimostrato il loro affetto sotto l'albergo sede del ritiro della squadra. "Metteremo in campo tanta corsa - ha proseguito il mister nel corso dell'intervista concessa a Genoa Channel di ieri - con tempi giusti e negli spazi giusti. Servirà anche la qualità e abbiamo ragazzi che ne hanno tanta".

"Ferraris" vuoto - Una differenza rispetto agli ultimi tre derby passati a dare indicazioni sulla panchina del Genoa ci sarà. E sarà anche grossa. L'assenza del pubblico. La situazione che stiamo attraversando da più di un anno terrà lontano i tifosi dallo stadio: "Penserò alle persone che ci vogliono bene - ha concluso il tecnico rossoblu - e che non potranno esserci, condividendo con noi momenti belli e difficili. Mi dispiace, abbiamo tanti tifosi e sentiamo la responsabilità. Averli vicino a noi sarebbe stato diverso". E che derby sia.