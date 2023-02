Quanto vale il Napoli? Zielinski all'ultimo anno di contratto. Valutato 30 milioni

Piotr Zielinski sarà il prossimo Fabian Ruiz? Perché nonostante un'ottima stagione, dove ha già segnato 6 gol e registrato 8 assist, il polacco difficilmente rinnoverà con il Napoli. Richieste troppo alte e forse è l'ultimo anno per monetizzare una sua cessione, nell'estate dei suoi 29 anni. Per questo ha una valutazione sì alta, ma pur sempre non impossibile, di circa 30 milioni. Rinnovarlo potrebbe significare sfondare la porta dei 4 milioni di ingaggio, forse un po' troppo per le casse azzurre.

Valutazione: 30 milioni

Presenze: 28 partite

Gol: 6